Дезодоранты вызывают мигрени, приступы астмы и кожные проблемы

Сотни косметических продуктов предназначены для того, чтобы мы более приятно пахли. Однако ученые утверждают, что дезодоранты делают нечто большее - они угрожают нашему здоровью. Более четверти всех людей сталкиваются с побочными реакциями на химические вещества, которые содержатся в этих спреях, как показало исследование австралийских ученых. Они оценили состояние здоровья 1 100 человек и выяснили, что 26% страдают от мигреней, приступов астмы и разного рода кожных проблем из-за воздействия веществ, которые содержатся в дезодорантах, освежителях воздуха и разного рода очистителях, пишет Medikforum.ru.

"Мы подвергаемся воздействию этих химических веществ постоянно, - говорят авторы исследования. - Однако люди могут не осознавать, что вредят своему здоровью до той поры, пока уже не слишком поздно. В тот момент их организм сталкивается с повышенной чувствительностью к химическим веществам. За последние 16 лет количество жертв подобной чувствительности выросло более чем в четыре раза".