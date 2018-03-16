пятница, 16 марта 2018 г.
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Сестра Ким Кардашян после родов хочет съесть свою плаценту

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Хлои Кардашян

ФОТО: Scanpix

Участница реалити-шоу, 33-летняя Хлои Кардашян, рассказала, что после родов собирается по примеру своей сестры Ким съесть собственную плаценту, сообщает TMZ.

Беременная Хлои рассказала о своем решении в воскресном выпуске их семейного шоу. Ким якобы съедала плаценту, которая была переработана в таблетки, после рождения своих старших детей, пишет Life.ru.

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