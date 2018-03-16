Сестра Ким Кардашян после родов хочет съесть свою плаценту

KrasotkaЗвездные дамыСестра Ким Кардашян после родов хочет съесть свою плацентуСестра Ким Кардашян после родов хочет съесть свою плацентуKrasotka.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать16 марта 2018 г., 12:48Хлои КардашянФОТО: ScanpixУчастница реалити-шоу, 33-летняя Хлои Кардашян, рассказала, что после родов собирается по примеру своей сестры Ким съесть собственную плаценту, сообщает TMZ.Беременная Хлои рассказала о своем решении в воскресном выпуске их семейного шоу. Ким якобы съедала плаценту, которая была переработана в таблетки, после рождения своих старших детей, пишет Life.ru.кардашянплацента