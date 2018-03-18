Даже плачущие дети по ночам не делают родителей несчастными

Здоровый сон часто называют ключом к счастью и хорошему самочувствию. Однако новое исследование показывает, что существуют факторы, которые перевешивают значение хорошего сна. И одним из них является наличие маленьких детей. Результаты этого исследования точно удивят молодых родителей, но даже если им удается поспать всего пару часов по ночам, они все равно значительно счастливей тех, у кого нет детей. Британские исследователи выяснили, что даже нарушенный сон родителей малышей все равно делает их уровень счастья более высоким, если сравнивать с аналогичным показателем у бездетных супругов, или у родителей детей школьного возраста, пишет Medikforum.ru.

В исследовании приняли участие 8 000 человек. Оно показало, что здоровый сон по ночам оказывает самое значительное воздействие на общее самочувствие. Но такие факторы, как наличие маленьких детей, также делают людей счастливыми. И не слишком качественный сон у молодых пап и мам компенсируется той радостью, которую они испытывают благодаря появлению в их жизни маленького человека. В целом, наличие детей до 5 лет увеличивает показатели по шкале счастья на 3,3 балла с учетом всех прочих факторов. Данная шкала состоит из 100 баллов, и средняя оценка бездетных супругов по ней составляет 62,2 балла, а родителей детей моложе 5 лет - 65,5.