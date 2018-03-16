пятница, 16 марта 2018 г.
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  • Женщина показала реальность выпадения волос после родов: видео стало вирусным

Женщина показала реальность выпадения волос после родов: видео стало вирусным

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Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Говорят, после рождения детей все меняется, в том числе и ваши волосы. Интернет в шоке от вирусного видео, которое изначально выложила американский парикмахер Кристина Крейтель.

Стилист показала свою работу с клиенткой, которая страдает от выпадения волос через четыре месяца после родов. Сама Кристина тоже пережила это в свое время, потому и поделилась проблемой, пишет Soulpost.ru.

По словам врачей, послеродовая потеря волос — результат гормональных перепадов в послеродовой период. Это стресс для организма, причем больше страдают женщины, у которых более густые волосы, и которые кормят грудью.

К сожалению, мало чем можно этому помочь, но это временно. В течение нескольких месяцев волосы должны восстановиться.

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