Женщина показала реальность выпадения волос после родов: видео стало вирусным

Стилист показала свою работу с клиенткой, которая страдает от выпадения волос через четыре месяца после родов. Сама Кристина тоже пережила это в свое время, потому и поделилась проблемой, пишет Soulpost.ru.

По словам врачей, послеродовая потеря волос — результат гормональных перепадов в послеродовой период. Это стресс для организма, причем больше страдают женщины, у которых более густые волосы, и которые кормят грудью.

К сожалению, мало чем можно этому помочь, но это временно. В течение нескольких месяцев волосы должны восстановиться.