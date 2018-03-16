Пять неловких сообщений, которые никогда не нужно писать бывшему

1. «Обещаю, я изменилась!»

Ничего о прощении или воссоединении! Потому что это не то, чего ты хочешь, это просто первая реакция на разрыв. Конечно, расставаться больно, и какой-то инстинкт выживания подсказывает нам строить, а не разрушать, спасать, а не отпускать. Потому ты можешь пытаться наладить отношения, пишет Soulpost.ru.

Но если ты напишешь ему что-то в этом роде, он поймет, что ты просто страдаешь, что просто хочешь избавиться от боли.

Но чтобы воссоединиться, ему нужно знать, что ты понимаешь, через что он проходит, что ты чувствуешь его, что ты думаешь не только о себе. Тебе нужно показать это, а не слать страдальческие сообщения.

2. Бессмысленные сообщения-треп.

«Привет, как дела?», «Чем занимаешься?», «Просто решила пожелать хорошего дня» и т.д.

Даже если тебе действительно интересно это узнать, ему это покажется неискренним, наигранным, потому что в обществе принято говорить эти фразы. Ты не можешь передать в сообщении свою интонацию, выражение лица, чтобы человек понял, что ты хочешь узнать.

Знай, если ты пишешь бывшему подобные сообщения, он не обратит на них внимание, он может просто не ответить, потому что в повседневной жизни мы тоже не замечаем эти фразы и говорим их просто для приличия. Не пиши так, если хочешь быть воспринятой всерьез.

3. «Я так счастлива! Жизнь прекрасна».

Он лишь подумает, что ты просто хочешь впечатлить его или вернуть. А ты чего хочешь? Чтобы он приревновал, что ты прекрасно живешь без него? Чтобы он захотел вернуться к тебе? Или ты решила похвастаться тем, что похудела или купила себе машину? В любом случае ты показываешь, что он все еще важен для тебя, причем находится на неком пьедестале, и такими своими сообщениями ты показываешь, что находишься ниже его, пытаясь кое-как привлечь к себе внимание.

4. Никаких эмоциональных признаний.

Многие считают, что если выложить максимум своих эмоций, это как-то повлияет на бывшего. Но нет. Не нужно писать ничего подобного:

«Привет, я просто хотела сказать, что для меня наши отношения были особенными, они навсегда останутся в моей памяти, как и моя любовь к тебе…» и т.д. Уж тем более избегай каких-нибудь поэтических сравнений.

Это может выглядеть смешно, да и не слова ведь влияют на человека, а поступки, твое поведение, как ты будешь вести себя, чтобы заслужить его доверие или заставить переосмыслить свое решение.

5. «Я хочу тебя».