воскресенье, 18 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Я любимая
  • Пять вещей, которые делают все мужчины, но никогда в этом не признаются

Пять вещей, которые делают все мужчины, но никогда в этом не признаются

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Грустный мужчина.

ФОТО: Scanpix

Вот что могут делать мужчины, в чем они никогда не признаются…

1. Мужчины эмоциональны

Даже самый мужественный мужчина время от времени становится эмоциональным. Они могут быть также эмоциональны даже в самых маленьких вещах, пишет Soulpost.ru.

2. Мужчины любят быть в компании девушек

Мужчины наслаждаются обществом женщин. Хотя они могут ненавидеть ходить по магазинам с вами, но им приходится это делать порой.

3. Мужчины любить пить то, что предпочитают пить в основном женщины

Мужчины не любят признавать это, но им нравятся фруктовые или сладкие напитки, которые предпочитают в основном женщины.

4. Мужчина может признавать привлекательность другого мужчины

Мужчины это явно видят. Просто спросите своего парня, что он думает о Брэде Питте. Скорее всего, он скажет, что он симпатичный.

Вероятно, вы не знаете, что порой мужчины разглядывают друг друга в раздевалке оценивающим взглядом. Но они, в целом, не комментируют других людей, но имеют о них свое мнение.

5. Мужчины любят посплетничать

Когда дело доходит до сплетен, мужчины могут быть такими же сплетниками, как женщины, но никогда не признаются в этом. Это может быть что угодно — от политического скандала до какой-то сумасшедшей проделки одного из друзей.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ