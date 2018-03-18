Пять вещей, которые делают все мужчины, но никогда в этом не признаются

1. Мужчины эмоциональны

Даже самый мужественный мужчина время от времени становится эмоциональным. Они могут быть также эмоциональны даже в самых маленьких вещах, пишет Soulpost.ru.

2. Мужчины любят быть в компании девушек

Мужчины наслаждаются обществом женщин. Хотя они могут ненавидеть ходить по магазинам с вами, но им приходится это делать порой.

3. Мужчины любить пить то, что предпочитают пить в основном женщины

Мужчины не любят признавать это, но им нравятся фруктовые или сладкие напитки, которые предпочитают в основном женщины.

4. Мужчина может признавать привлекательность другого мужчины

Мужчины это явно видят. Просто спросите своего парня, что он думает о Брэде Питте. Скорее всего, он скажет, что он симпатичный.

Вероятно, вы не знаете, что порой мужчины разглядывают друг друга в раздевалке оценивающим взглядом. Но они, в целом, не комментируют других людей, но имеют о них свое мнение.

5. Мужчины любят посплетничать