Семь причин, по которым интроверты — великолепные родители

Некоторые считают, что интроверты – тихие, замкнутые в себе родители, который держат чувства в себе, но у них есть неоспоримые привилегии. По мнению экспертов, родители-интроверты обладают преимуществами в воспитании своих детей, и вот какими:
Они отличные слушатели
Возможность эффективно общаться с малышом находится вверху списка приоритетов каждого родителя. И огромная часть коммуникации с ребенком основывается на умении слушать и слышать, с которым у интровертов нет никаких проблем, пишет Soulpost.ru.
Интроверты — хорошие слушатели. Они умеют подружиться с детьми, оставляя за собой авторитет родителя. Интегрированная комбинация родитель-ребенок работает чудесно — родитель не волнуется, когда ребенок хочет спокойно посидеть в своей комнате за книгой.
Они склонны избегать конфликтов
Не ожидайте много криков в тандеме родитель-интроверт и ребенок, так как интроверты обычно отступают, когда разговор становится напряженным. Они хранят все в себе и избегают конфликтов, поэтому, если их малыш будет испытывать кризис в общении со сверстниками или разочаруется, что не может хорошо играть в футбол, его родитель спокойно поддержит его, не накаляя страсти.
Они прекрасно понимают потребности своих детей
Родители-интроверты хорошо понимают чувства своих детей на глубинном уровне. Они, как правило, более ориентированы на внутренний мир, следовательно, лучше осознают эмоциональное состояние своих малышей.
Они очень избирательны, с тем, кому уделять внимание
Интроверты не нуждаются во множестве отношений и избирательно подходят к тому, с кем провести время и уделить внимание. Они склонны быть очень преданными и вкладывают все свои чувства, силы и время в дружбу или отношения с кем-то. И кто получает максимальную отдачу от этого? Их потомство, конечно же.
Они обожают быть дома
Дом — любимое место интроверта. Дети всегда найдут с кем помолчать, поваляться, поиграть или почитать книгу на диване.
Они теряются в хаотических социальных ситуациях
Находясь дома с оравой кричащих детей – не самое лучшее времяпрепровождение для интроверта, но он способен с этим справиться. Для интроверта может быть сложным наслаждаться днями рождениями детей, но, к счастью, рядом с ними будет много родителей-экстравертов, которые будут активничать вместе с другими детьми, пока родитель-интроверт попытается слиться с окружающей средой.
И это необязательно плохо. На самом деле, способность пребывать в фоновом режиме может быть полезной чертой ответственного родителя, потому что это означает, что вы больше ориентированы на детей, чем на самих себя.
Они удивительно теплые
Хотя интроверты скрытны по природе, это не значит, что они недружелюбны. Интроверты могут быть добросердечными, заботливыми и заинтересованными в людях. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите более тихую маму в толпе активно говорящих родителей, убедитесь, что вы протянули ей руку и поздоровались.