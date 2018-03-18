Семь причин, по которым интроверты — великолепные родители

Они отличные слушатели

Возможность эффективно общаться с малышом находится вверху списка приоритетов каждого родителя. И огромная часть коммуникации с ребенком основывается на умении слушать и слышать, с которым у интровертов нет никаких проблем, пишет Soulpost.ru.

Интроверты — хорошие слушатели. Они умеют подружиться с детьми, оставляя за собой авторитет родителя. Интегрированная комбинация родитель-ребенок работает чудесно — родитель не волнуется, когда ребенок хочет спокойно посидеть в своей комнате за книгой.

Они склонны избегать конфликтов

Не ожидайте много криков в тандеме родитель-интроверт и ребенок, так как интроверты обычно отступают, когда разговор становится напряженным. Они хранят все в себе и избегают конфликтов, поэтому, если их малыш будет испытывать кризис в общении со сверстниками или разочаруется, что не может хорошо играть в футбол, его родитель спокойно поддержит его, не накаляя страсти.

Они прекрасно понимают потребности своих детей

Родители-интроверты хорошо понимают чувства своих детей на глубинном уровне. Они, как правило, более ориентированы на внутренний мир, следовательно, лучше осознают эмоциональное состояние своих малышей.

Они очень избирательны, с тем, кому уделять внимание

Интроверты не нуждаются во множестве отношений и избирательно подходят к тому, с кем провести время и уделить внимание. Они склонны быть очень преданными и вкладывают все свои чувства, силы и время в дружбу или отношения с кем-то. И кто получает максимальную отдачу от этого? Их потомство, конечно же.

Они обожают быть дома

Дом — любимое место интроверта. Дети всегда найдут с кем помолчать, поваляться, поиграть или почитать книгу на диване.

Они теряются в хаотических социальных ситуациях

Находясь дома с оравой кричащих детей – не самое лучшее времяпрепровождение для интроверта, но он способен с этим справиться. Для интроверта может быть сложным наслаждаться днями рождениями детей, но, к счастью, рядом с ними будет много родителей-экстравертов, которые будут активничать вместе с другими детьми, пока родитель-интроверт попытается слиться с окружающей средой.

И это необязательно плохо. На самом деле, способность пребывать в фоновом режиме может быть полезной чертой ответственного родителя, потому что это означает, что вы больше ориентированы на детей, чем на самих себя.

Они удивительно теплые