пятница, 16 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Фэшн
  • Галерея: Kaubamaja показал, что будет модно этой весной

Галерея: Kaubamaja показал, что будет модно этой весной

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вчера таллиннский торговый центр Kaubamaja провел показ новых весенних трендов. Судя по показу, в моде будут цветочные узоры, беретки, рубашки и стильные шляпы.

Помимо модного шоу, на подиуме выступила певица и актриса Эвелин Выйгемаст. Также, среди прочих, на показе продефилировала и известная сотрудница Kaubamaja модель Майе Рейер.

Смотрите галерею!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ