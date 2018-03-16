Галерея: Kaubamaja показал, что будет модно этой весной

KrasotkaФэшнГалерея: Kaubamaja показал, что будет модно этой веснойГалерея: Kaubamaja показал, что будет модно этой веснойKrasotka.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать16 марта 2018 г., 14:12Вчера таллиннский торговый центр Kaubamaja провел показ новых весенних трендов. Судя по показу, в моде будут цветочные узоры, беретки, рубашки и стильные шляпы.Помимо модного шоу, на подиуме выступила певица и актриса Эвелин Выйгемаст. Также, среди прочих, на показе продефилировала и известная сотрудница Kaubamaja модель Майе Рейер.Смотрите галерею!веснамодастиль