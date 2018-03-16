Как размораживают мясо в лучших ресторанах мира

Секрет отличного свиного или говяжьего стейка кроется не в маринаде, специях или приспособлениях, которые вы будете использовать, пишет Soulpost.ru.

Есть один нюанс, который позволяет сохранить в мясе практически весь сок и саму его текстуру. Все дело в заморозке! Исследователь Джон Унру из университета Канзас-Сити утверждает: для начала стейк нужно заморозить, а незадолго до приготовления разморозить.

Не нужно оставлять мясо на ночь в холодильнике, чтобы оно оттаяло, лучше ненадолго поместить его в холодную воду, затем убрать лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца и положить на раскаленную сковороду.

Размораживать, как и замораживать, стейки надо в плёнке, которая убережет мясо от ожога и излишнего выделения влаги.

Еще один важный нюанс - чем больше в мясе жировых прожилок, тем лучше оно перенесёт замораживание.

Во время жарки замороженного куска мяса из-за большей разницы температур процесс приготовления в нем происходит намного плавнее: все его части прожариваются постепенно, хоть это и занимает больше времени.

Вот быстрый и безопасный способ, благодаря которому вам удастся быстро разморозить мясо:

Наполните кастрюлю водой, поставьте её на огонь, следите, чтобы на дне начали появляться маленькие пузырьки воздуха.

На этом этапе вы можете поместить свой палец в воду, но не можете удерживать его там более 2-3 секунд.

Снимите воду с огня. Поместите в кастрюлю мясо в специальном полиэтиленовом пакете на 10-15 минут.

Мясо перед заморозкой лучше порезать на порционные куски - так ему потребуется меньше времени для разморозки.

Мясо птицы размораживается быстрее, нежели говядина или свинина.

Вот правила хранения замороженных продуктов в морозильной камере:

пицца в морозильной камере может храниться до двух месяцев, а бекон - не более одного;

колбасы перед приготовлением можно хранить в морозилке до двух месяцев, а куриную грудинку - до 3 месяцев;

говядину после заморозки можно употреблять на протяжении четырех месяцев, рыбу - шести месяцев, а свинину - 12 месяцев, курицу - в среднем 6 месяцев;

фрукты не должны храниться в морозильной камере более шести месяцев;

при правильной заморозке овощи можно хранить в морозильнике на протяжении восьми месяцев;