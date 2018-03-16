Десять уникальных средств, чтобы избавиться от волосиков на лице

Проблема сложнее, чем может показаться. Удаление волос на лице – кроме прочего, очень болезненный процесс. Воск может вызывать раздражение кожи, поэтому вы должны попробовать эти 10 простых способов!

Они безболезненны и абсолютно безопасны, просто не забывайте применять их в направлении против роста волос, пишет Lifter.com.ua.

1. Кофе и сода.

Эта смесь отлично подходит для отшелушивания кожи, делает ее более мягкой, здоровой, а также поможет удалить волосы с корнем.

Инструкции:

Смешайте 3 столовые ложки воды с 2 столовыми ложками молотого кофе и 1 столовой ложки соды.

Должна получиться паста. Нанесите ее на лицо и подержите 5 минут, не больше.

После того, как маска высохнет, промойте лицо теплой водой. Регулярно повторяйте эту процедуру, чтобы уменьшить рост волос на лице.

2. Картофель и чечевица.

Это традиционное средство в Индии.

Замочите чечевицу на ночь. Затем потрите три очищенных картофеля, и добавьте сок в пасту из чечевицы, а также 1 столовую ложку меда и 4 столовые ложки лимонного сока.

Перемешивайте до тех пор, пока паста не станет гладкой. Нанесите на лицо. Оставьте на 20 минут, пока она не высохнет, затем промойте лицо.

3. Нутовая мука и розовая вода.

Комбинируя муку из нута и розовую воду, вы сможете очистить чувствительную, склонную к прыщам кожу и удалить волосы на лице.

Приготовьте смесь: 1 ложка свежевыжатого лимонного сока, 1 чайная ложка розовой воды и 2 столовые ложки нутовой муки. Нанесите смесь на области, где у вас есть волосы, и подержите ее 20 минут.

Промойте лицо водой. Для достижения идеальных результатов повторяйте 3-4 раза в неделю.

4. Яйца.

Яйца содержат много белка, который очень полезный для кожи. Они также увеличивают производство коллагена, что делает кожу более молодой и здоровой.

Смешайте яичный белок с 1 столовой ложкой сахара и ½ столовой ложки кукурузного крахмала. Нанесите пасту на участки с волосами и после полного высыхания промойте теплой водой. Будьте осторожны, лучше протестируйте сначала на небольшом участке кожи.

5. Овсянка.

Просто подготовьте маску из овсянки следующим образом, и вы будете поражены результатами.

Смешайте ½ чайной ложки молотой овсянки с 8 каплями лимонного сока и 1 столовой ложкой меда. Нанесите маску круговыми движениями и оставьте на 15-20 минут.

Удалите ее в направлении, противоположном росту волос. Промойте лицо теплой водой.

6. Кокосовое масло и пшеничная мука.

Быстрая, простая, безболезненная маска для удаления волос.

Смешать ½ чайной ложки кокосового масла с 3 столовыми ложками цельной пшеничной муки и немного воды. Нанесите на лицо в направление против роста волос и дайте маске 15 минут.

Затем промойте теплой водой. Наконец, нанесите тонизирующий или увлажняющий крем.

7. Мед.

Мед полон питательными веществами, которые очень полезны для кожи.