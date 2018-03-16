Десять уникальных средств, чтобы избавиться от волосиков на лице

Гормональный дисбаланс – это довольно распространенная проблема у многих женщин. Чаще всего именно это приводит к очень активному росту волос, особенно на лице.
Проблема сложнее, чем может показаться. Удаление волос на лице – кроме прочего, очень болезненный процесс. Воск может вызывать раздражение кожи, поэтому вы должны попробовать эти 10 простых способов!
Они безболезненны и абсолютно безопасны, просто не забывайте применять их в направлении против роста волос, пишет Lifter.com.ua.
1. Кофе и сода.
Эта смесь отлично подходит для отшелушивания кожи, делает ее более мягкой, здоровой, а также поможет удалить волосы с корнем.
Инструкции:
Смешайте 3 столовые ложки воды с 2 столовыми ложками молотого кофе и 1 столовой ложки соды.
Должна получиться паста. Нанесите ее на лицо и подержите 5 минут, не больше.
После того, как маска высохнет, промойте лицо теплой водой. Регулярно повторяйте эту процедуру, чтобы уменьшить рост волос на лице.
2. Картофель и чечевица.
Это традиционное средство в Индии.
Замочите чечевицу на ночь. Затем потрите три очищенных картофеля, и добавьте сок в пасту из чечевицы, а также 1 столовую ложку меда и 4 столовые ложки лимонного сока.
Перемешивайте до тех пор, пока паста не станет гладкой. Нанесите на лицо. Оставьте на 20 минут, пока она не высохнет, затем промойте лицо.
3. Нутовая мука и розовая вода.
Комбинируя муку из нута и розовую воду, вы сможете очистить чувствительную, склонную к прыщам кожу и удалить волосы на лице.
Приготовьте смесь: 1 ложка свежевыжатого лимонного сока, 1 чайная ложка розовой воды и 2 столовые ложки нутовой муки. Нанесите смесь на области, где у вас есть волосы, и подержите ее 20 минут.
Промойте лицо водой. Для достижения идеальных результатов повторяйте 3-4 раза в неделю.
4. Яйца.
Яйца содержат много белка, который очень полезный для кожи. Они также увеличивают производство коллагена, что делает кожу более молодой и здоровой.
Смешайте яичный белок с 1 столовой ложкой сахара и ½ столовой ложки кукурузного крахмала. Нанесите пасту на участки с волосами и после полного высыхания промойте теплой водой. Будьте осторожны, лучше протестируйте сначала на небольшом участке кожи.
5. Овсянка.
Просто подготовьте маску из овсянки следующим образом, и вы будете поражены результатами.
Смешайте ½ чайной ложки молотой овсянки с 8 каплями лимонного сока и 1 столовой ложкой меда. Нанесите маску круговыми движениями и оставьте на 15-20 минут.
Удалите ее в направлении, противоположном росту волос. Промойте лицо теплой водой.
6. Кокосовое масло и пшеничная мука.
Быстрая, простая, безболезненная маска для удаления волос.
Смешать ½ чайной ложки кокосового масла с 3 столовыми ложками цельной пшеничной муки и немного воды. Нанесите на лицо в направление против роста волос и дайте маске 15 минут.
Затем промойте теплой водой. Наконец, нанесите тонизирующий или увлажняющий крем.
7. Мед.
Мед полон питательными веществами, которые очень полезны для кожи.
Нанесите тонкий слой меда на лицо, оставьте его на 30 минут и промойте водой.
8. Неконцентрированный желатин.
Эта маска устраняет волосы без раздражения, а также смягчает ее, делая кожу более мягкой и здоровой.
Смешайте 1 ложку неподслащенного порошка желатина, 3 столовые ложки молока, каплю масла лаванды и несколько капель лимонного сока. Перемешивайте в течение 20 секунд.
Перед нанесением убедитесь, что смесь имеет правильную температуру, чтобы избежать ожогов. Нанесите маску на лицо на 5 минут.
Маска довольно липкая, поэтому убедитесь, что вы избегаете участков кожи возле глаз или бровей. Когда маска высохнет, промойте лицо теплой водой.
9. Куркума.
Куркума может удалить волосы на лице без боли, однако ей требуется больше времени. Смешайте ½ стакана холодного молока, 1 чайную ложку соли, 2 столовые ложки порошка куркумы и 1/2 чашки нутовой муки.
Нанесите смесь и оставьте ее на 5-10 минут. После того, как она высохнет, потрите лицо круговыми движениями и промойте теплой водой.
10. Абрикосы и мед.
Эта маска наполнена полезными витаминами и минералами, которые сделают вашу кожу более здоровой и красивой.
Вам нужно сделать абрикосовый порошок из сухих абрикосов. Добавьте 1 чайную ложку меда в порошок и хорошо перемешайте. Затем нанесите маску на лицо и подержите ее 10 минут. Когда она высохнет, промойте лицо теплой водой.
Если вы хотите удалить волосы на лице, не потратив слишком много денег и не повредив свою кожу, попробуйте некоторые из этих естественных методов. Вы действительно удивитесь.