Маркетинговые уловки или правда жизни: могут ли стареть губы

Мы уже знаем, что не только за лицом нужен постоянный уход. Шея и зона декольте тоже нуждаются в постоянной поддержке, иначе слишком рано могут проявиться признаки старения. Входят ли в группу риска губы или новоявленные антивозрастные средства — это очередная уловка ушлых маркетологов?
Как стареют губы
Если под старостью понимать потерю объема и и увеличение числа складочек, то да, губы стареют. И именно из-за этих признаков многие отваживаются на инъекции. Кстати, антивозрастные уколы направлены прежде всего на подчеркивание границ: ты ведь наверняка заметила, что с возрастом границы губ как бы размываются — помада, нанесенная на них, быстро как бы стекает по краям, пишет Lady.mail.ru.
Не надо быть гением, чтобы сообразить — все это происходит из-за недостатка увлажнения, а еще из-за того, что ты проводишь на солнце слишком много времени. Когда ты в последний раз пользовалась бальзамом для губ с SPF? То-то же, а ведь эта тонкая и деликатная зона подвержена агрессивному воздействию среды сильнее остальных (потягаться она может только с зоной вокруг глаз, на ней тоже быстро проявляются последствия неправильного ухода).
Что должно быть в уходе за губами
Бери средства с ресвератролом, гиалуроновой кислотой, церамидами и витамином Е (кстати, эффективный бальзам можно сделать и своими руками). Все это поможет в увлажнении, сохранении естественной мягкости губ и предотвратит признаки старения. Нередко в состав входят красный перец, ментол, мята или корица — в этом случае ты еще бонус в виде увеличенных губ получишь, ведь эти ингредиенты естественным образом стимулируют приток крови.
В некоторые баночки для ухода за ртом входит ретинол — этот действенный компонент заставляет коллаген вырабатываться активнее. Но не забывай, что вместе с пользой этот же компонент может вызвать сухость, так что применяй его дозированно.
Что будет, если на губах использовать крем для лица
Можно ли брать для ухода за ртом бальзамы и кремы, предназначенные для других зон? Естественно, большой трагедии в том, что ты берешь баночку для лица и используешь ее для губ, тоже не будет. Просто это как с зоной вокруг глаз — именно из-за тонкости кожного покрова для нее советуют более мягкие продукты. Поэтому часто бальзамы идут с подписью «Для губ и зоны вокруг глаз».
Какой должна быть декоративная косметика
Никто не просит тебя отказываться от любимых помад и блесков. Но если есть выбор, то отдавай предпочтение средствам с ухаживающими компонентами – например, маслом ши, оливковым или кокосовым маслом, маслом какао, пчелиным воском. Благо сейчас бренды думают не только о цвете, но и одновременно об уходе. Причем такие экземпляры научились выпускать и в глянцевой, и в матовой текстуре, и в любых оттенках. Так что есть, где разгуляться!