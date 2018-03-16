Маркетинговые уловки или правда жизни: могут ли стареть губы

Как стареют губы

Если под старостью понимать потерю объема и и увеличение числа складочек, то да, губы стареют. И именно из-за этих признаков многие отваживаются на инъекции. Кстати, антивозрастные уколы направлены прежде всего на подчеркивание границ: ты ведь наверняка заметила, что с возрастом границы губ как бы размываются — помада, нанесенная на них, быстро как бы стекает по краям, пишет Lady.mail.ru.

Не надо быть гением, чтобы сообразить — все это происходит из-за недостатка увлажнения, а еще из-за того, что ты проводишь на солнце слишком много времени. Когда ты в последний раз пользовалась бальзамом для губ с SPF? То-то же, а ведь эта тонкая и деликатная зона подвержена агрессивному воздействию среды сильнее остальных (потягаться она может только с зоной вокруг глаз, на ней тоже быстро проявляются последствия неправильного ухода).

Что должно быть в уходе за губами

Бери средства с ресвератролом, гиалуроновой кислотой, церамидами и витамином Е (кстати, эффективный бальзам можно сделать и своими руками). Все это поможет в увлажнении, сохранении естественной мягкости губ и предотвратит признаки старения. Нередко в состав входят красный перец, ментол, мята или корица — в этом случае ты еще бонус в виде увеличенных губ получишь, ведь эти ингредиенты естественным образом стимулируют приток крови.

В некоторые баночки для ухода за ртом входит ретинол — этот действенный компонент заставляет коллаген вырабатываться активнее. Но не забывай, что вместе с пользой этот же компонент может вызвать сухость, так что применяй его дозированно.

Что будет, если на губах использовать крем для лица

Можно ли брать для ухода за ртом бальзамы и кремы, предназначенные для других зон? Естественно, большой трагедии в том, что ты берешь баночку для лица и используешь ее для губ, тоже не будет. Просто это как с зоной вокруг глаз — именно из-за тонкости кожного покрова для нее советуют более мягкие продукты. Поэтому часто бальзамы идут с подписью «Для губ и зоны вокруг глаз».

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