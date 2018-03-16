Акушерка сама провела себе кесарево

34-летняя Эмили – профессиональная медсестра и акушерка. За свою карьеру она приняла бессчетное количество родов, как вагинальных, так и с помощью кесарева сечения. Поэтому то, что другим матерям показалось бы абсолютно невозможным, – самостоятельно достать плод из собственного живота, для Эмили совершенно нормально, пишет Deti.mail.ru.

Как пишет The Daily Mail, Эмили с самого начала беременности твердо решила принять как можно более активное участие в предстоящих третьих родах, так как в первых двух случаях этого не получилось. В 2012 году Эмили родила сына, который прожил всего десять дней и умер из-за врожденной аномалии развития. В сентябре 2013 года она родила с помощью кесарева сечения дочку Эллу, но так плохо себя при этом чувствовала, что почти ничего не помнит. Поэтому 11 марта, на которое было назначено плановое кесарево сечение, Эмили была полностью готова к тому, чтобы самостоятельно принять своего ребенка.

Роды проходили в больнице, в которой работает Эмили. Как и все ее коллеги, она перед операцией тщательно вымыла руки, затем надела стерильные хирургические перчатки и легла на операционный стол. Между грудью и животом ей поставили не плотный, как обычно, а прозрачный пластиковый занавес. Когда был сделан разрез, наступила очередь Эмили – она протянула руки и достала ребенка из собственного живота. «Это девочка!», – воскликнула она, не веря своим глазам.

«Это был потрясающий момент, пожалуй, самый прекрасный в моей жизни. Это были шок и изумление. В этот момент я не думала о том, что у меня разверстая рана в животе. Я только повторяла: “О боже! Это действительно девочка!”», – рассказала Эмили в интервью журналу People. Из соображений стерильности Эмили не могла сразу поцеловать дочку, поэтому просто поднесла ее к лицу и долго смотрела на нее.

Весь процесс необычных родов подробно сняла подруга Эмили, фотограф Сара Хилл. В 2016 году Эмили принимала у нее роды. Фотографии, с согласия Эмили, Сара выложила в Facebook, и этот пост уже стал вирусно популярным, собрав более тысячи лайков и почти 800 публикаций.