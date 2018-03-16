Очевидное и невероятное: крахмал для похудения

Устойчивый собрат способен «сопротивляться» пищеварению. Этот углевод почти в непереваренном виде проходит через тонкую кишку, где превращается в короткоцепочечные жирные кислоты (их организм использует как энергию). Резистентные крахмалы — это мощные пребиотики — пища для бактерий в толстой кишке. По мнению австралийских ученых, устойчивый крахмал, содержащийся в картофеле, бобовых и цельных злаках, может компенсировать эффект от частого употребления красного мяса и снизить риск развития рака кишечника. В том числе резистентный крахмал активно исследуют как компонент правильного рациона для людей с диабетом 2 типа, пишет Health.mail.ru.

«Определенные популяции и целые нации долгое время употребляли в пищу устойчивые крахмалы, — комментирует профессор Пол Арьеро, директор Лаборатории питания и метаболизма человека (Human Nutrition and Metabolism Laboratory) Колледжа Скидмор. — На мой взгляд, именно это долгое время защищало их от разрушительных последствий современного высокоуглеводного питания». Правда, несмотря на полезные кулинарные традиции, заболеваемость диабетом все равно стремительно растет по всему миру. Но виновник здесь — другая составляющая современного питания, сахар.

Бобовые и кукуруза

Как раз эти культуры долгое время были в чести у жителей стран Латинской и Южной Америки. Но с приходом высокоуглеводного питания вся польза устойчивого крахмала, содержащегося в зеленом горошке, чечевице, фасоли и кукурузе, нивелировалась газировкой и фастфудом.

Чем меньше бобовые подвергаются термической обработке — тем больше там устойчивого крахмала. При жарке его количество сокращается, при варке или тушении – становится еще меньше. Поэтому в идеале «аль денте» должны быть не только макароны, но и злаковые, и бобовые культуры.

Холодный рис и картошка

Есть у крахмала интересная особенность – он может менять свои свойства в зависимости от термической обработки. При нагревании растет доля простого крахмала (то есть происходит его клейстеризация), при охлаждении — устойчивого.

Самое удивительное, что сделать полезными можно даже отварную картошку или белый рис. Для этого блюда надо лишь поставить в холодильник.

«Способ приготовления углеводного крахмала изменяет его химические связи, — объясняет директор Лаборатории питания и метаболизма человека в Колледже Скидмор Пол Арьеро. — Последовательная структура этих связей в процессе охлаждения изменяется, что делает их устойчивыми к перевариванию в тонком кишечнике», — добавляет профессор.

На холоде крахмал переходит в стабильную форму, в результате он медленнее всасывается в кишечнике, а соответственно, сложнее усваивается. Причем даже если вы снова разогреете блюда из риса, макарон или картошки, они сохранят свои новые устойчивые крахмалы. Вот такие чудеса.

Зеленые бананы