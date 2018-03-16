Смотрите, что в этом году входит в детскую финскую коробку
16 марта 2018 г., 16:28
О финской коробке для новорожденного уже давно говорят в мире и восхищаются, но в этом году она стала еще лучше.
В коробку входит более 60 наименований для ребенка, в этом году туда добавились: лоскутное одеяло, варежки на резинке, штанишки из мериносовой шерсти, шерстяные тапочки и приборы для еды, пишет Sobranna.ee.
Так, финские матери могут выбирать – 140 евро или же коробку для малыша. Ежегодно 35 тысяч матерей выбирают коробки. Однако в этом году из коробки убрали подгузники из материала и градусники, потому что матери ими не пользуются.