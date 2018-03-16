Десять правил здорового сна для красоты и похудения

Когда сон помогает похудеть? Спи и худей – это не фантастика, а настоящая реальность. Как известно, чем меньше ты спишь, тем больше остается времени и сил на нездоровое желание покушать. Вместе с тобой бодрствует и твой аппетит, работая тебе во вред.
Хронически недосыпающий человек и вообще превышает суточную норму потребляемых калорий почти на 40%. У него гормон голода начинает вырабатываться неправильно, притупляя остроту и скорость реакции, с опозданием сигнализируя в мозг о насыщении. И всему виной плохой сон и некачественный отдых.
Но чтобы метод "спи и худей" действительно начал работать, следует обеспечить себе полноценный и качественный ночной сон. Для этого приучи себя соблюдать несколько совершенно несложных, но действенных правил. Придерживаясь их, ты действительно сможешь похудеть самым простым из известных способов – без изнурительных тренировок и диет, т.е. ничего не делая, пишет Lady.tochka.net.
Итак, 10 основных правил здорового сна:
- Стремись к качеству сна, а не к тому, чтобы подольше поспать. Каждому человеку необходимо разное количество сна. Некоторые спят по 5 часов и им этого достаточно, а некоторые чувствуют себя отдохнувшими лишь после 10 часов здорового полноценного сна. Поэтому не стремись поспать подольше, если твой организм этого не требует. В среднем взрослому человеку для сна достаточно 7-9 часов в день.
- Старайся ложиться спать в одно и то же время. В будние дни это сделать легче, так как на работу большинство из нас встает тоже примерно в одно и тоже время. Постарайся ложиться на протяжении всей недели в одно и то же время, даже в выходные дни, через пару недель организм привыкнет.
- Перед тем, как лечь спать качественно проветри комнату. Свежий воздух расслабляюще воздействует на организм и делает процесс отхода ко сну легким и приятным. Также необходимо позаботиться и о температуре воздуха – в комнате должно быть прохладно (оптимальная температура для сна должна составлять +20-22 градуса).
- Позаботься о постели. Необходимо подобрать матрац, который обеспечит поддержку позвоночника на протяжении всего времени сна. К выбору подушки также отнесись ответственно. Если ты спишь на подушке, которая тебе не подходит, то во время сна шейные позвонки находятся в неестественном для них положении, мышцы верхней части спины и шеи находятся в напряжении, кровоснабжение мозга становится замедленным и неполноценным, отсюда и возникают проблемы с головными болями и с хронической усталостью.
- Подбери комфортную пижаму. Одежда не должна быть облегающей, не должна мешать движениям. Оптимальный вариант - если одежда сделана из натуральной ткани - хлопка или льна. Стирай ее не реже, чем два раза в неделю. Зимой можно одевать носки, но следи, чтобы они не перетягивали ноги.
- Не ешь на ночь и не пей алкоголь. По поводу правильного питания перед сном существует множество мнений, но почти все сходятся на том, что за 2-3 часа до отхода ко сну лучше вообще ничего не есть и не пить. Что касается алкоголя - он заставляет твой организм работать на полную катушку. Уснешь вы быстро, но вот проснешься ли в хорошем настроении – большой вопрос.
- Спи на боку. И лучше всего – в позе “зародыша”. Такое положение полезно и для спины, и для здорового сна, а также уменьшает на треть вероятность возникновения храпа.
- Занимайся перед сном сексом. Это поможет снять напряжение, расслабиться и уснуть крепким сном. Есть только одно обязательное условие – удовлетворение, иначе можно наоборот расстроиться, перенервничать и вообще не заснуть.
- Регулярно занимайся спортом. Не обязательно подвергать свое тело тяжелым физическим нагрузкам. Если хочешь чувствовать себя бодро, делай хотя бы гимнастику. Если ты делаешь ее непосредственно перед сном, не перенапрягайся, просто потяни мышцы.
- Настройся на правильную "волну". Концентрируясь на своих мыслях, ты все дольше "откладываешь" момент засыпания, а во время сна продолжаешь подсознательно раздумывать. Это действие не позволяет организму расслабиться и перейти в фазу глубокого сна. Лучше постарайся расслабиться и помечтать о чем-то очень приятном.