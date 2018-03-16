Десять правил здорового сна для красоты и похудения

Когда сон помогает похудеть? Спи и худей – это не фантастика, а настоящая реальность. Как известно, чем меньше ты спишь, тем больше остается времени и сил на нездоровое желание покушать. Вместе с тобой бодрствует и твой аппетит, работая тебе во вред.