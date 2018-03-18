Как выбрать питомца для ребенка?

Психологи утверждают, что домашние животные положительно влияют на эмоциональное состояние детей. Домашние животные воспитывают в детях чувство дисциплины и ответственности, ребенок начинает ценить все живое. С животным можно и порезвиться, и поиграть, вот только не все животные подойдут для таких забав, пишет Ivona.bigmir.net.

Какие домашние питомцы подходят для детей?

Лучше обратить внимание на более спокойных и привычных животных, таких как коты, собаки спокойных пород, грызуны, рыбки, черепахи и птички.

Собака – это верный друг и защитник, который прекрасно чувствует хозяина. Обладает наиболее высоким интеллектом среди других домашних питомцев для детей.

Кот неприхотлив в уходе, его не нужно ежедневно выгуливать на улице, он ласков и игрив, но при этом с характером. Коты менее привязаны к хозяевам и часто требуют уединения.

Хомячки, декоративные кролики и морские свинки довольно милые. Сами по себе зверьки непритязательны, но вот их жилище (клетка) требует частой уборки, иначе в комнате появится неприятный запах.

Наблюдение за аквариумными рыбками или черепашкой успокаивает, помогает разобраться со своими мыслями. Уход за этими животными несложен, но и поиграть с ними не получится. К тому же, у детей нередко наблюдается аллергия на корм для рыбок.

Птицы – довольно шумные питомцы. Они начинают упражняться в пении с самого утра. Вряд ли такие питомцы придутся по душе детям, которые любят с утра подольше поспать. Но с ними можно легко установить вербальный контакт, проводить игры и общение.

Кого выбрать в качестве домашнего питомца?

При выборе животного следует учитывать не только свои личные предпочтения, площадь квартиры и материальные возможности семьи, но и ориентироваться на возраст и нрав ребенка.

Например, спокойному и медлительному малышу понравится такая же неспешная, как и он сам, черепашка, или аквариум с рыбками. А

ктивному ребенку придется по душе собачка или котик – с ними можно играть в активные игры.

Флегматичному малышу пойдет на пользу морская свинка, мышка или хомячок, тактильное общение с этими животными очень благоприятно отразится на ребенке. Громкие птицы понравятся веселым и общительным деткам. Они смогут болтать с птицами и слушать их пение. Еще стоит задуматься о том, чтобы завести попугая, если у ребенка есть проблемы с речью. Тренируя птицу, ребенок будет много говорить и тренироваться сам.

Когда заводить животное

Для многих этот вопрос не актуален, так как животное часто появляется раньше самого ребенка. Ну а если малыш уже есть, а животного все еще нет – то вот несколько полезных советов.

Лучше всего покупать животное, когда ребенку исполнится три года. Тогда малыш уже многое понимает и сможет заботиться о своем четвероногом друге. К тому же, общение с животным будет положительно влиять на развитие ребенка.

К пяти годам дети уже более самостоятельны и много чему их можно научить. Им уже будет по силам кормить и убирать клетку у птичек, кроликов, крыс и хомяков. Не составит проблемы для них и кормление рыбок. Естественно, под контролем взрослых.