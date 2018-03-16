Рецепт: рыбные котлеты со шпинатом
16 марта 2018 г., 17:19
Вы можете приготовить эти котлеты, обжарив их в масле или обработав на пару.
Ингредиенты
рыбный фарш из семги или другой рыбы 600 г
хлеб 1 ломтик
молоко 2 ст.л.
яйцо 1 шт.
шпинат горсть
укроп 2 веточки
соль, перец
25 мин 6 порции
1. У белого хлеба удалить корку, залить мякиш молоком. 2. Добавить яйцо, посолить и поперчить. 3. Соединить хлеб с рыбным фаршем, перемешать до однородности. 4. Шпинатные листья и укроп мелко порезать, добавить в фарш и еще раз перемешать. 5. Сформировать котлеты и обжарить их с двух сторон до готовности. Подавать вместе с соусом тартар, пишет Ivona.bigmir.net.