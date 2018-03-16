пятница, 16 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Рецепт: рыбные котлеты со шпинатом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кухня. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Вы можете приготовить эти котлеты, обжарив их в масле или обработав на пару.

Ингредиенты

рыбный фарш из семги или другой рыбы 600 г

хлеб 1 ломтик

молоко 2 ст.л.

яйцо 1 шт.

шпинат горсть

укроп 2 веточки

соль, перец

25 мин 6 порции

1. У белого хлеба удалить корку, залить мякиш молоком. 2. Добавить яйцо, посолить и поперчить. 3. Соединить хлеб с рыбным фаршем, перемешать до однородности. 4. Шпинатные листья и укроп мелко порезать, добавить в фарш и еще раз перемешать. 5. Сформировать котлеты и обжарить их с двух сторон до готовности. Подавать вместе с соусом тартар, пишет Ivona.bigmir.net.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ