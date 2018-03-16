Рецепт: рыбные котлеты со шпинатом

1. У белого хлеба удалить корку, залить мякиш молоком. 2. Добавить яйцо, посолить и поперчить. 3. Соединить хлеб с рыбным фаршем, перемешать до однородности. 4. Шпинатные листья и укроп мелко порезать, добавить в фарш и еще раз перемешать. 5. Сформировать котлеты и обжарить их с двух сторон до готовности. Подавать вместе с соусом тартар, пишет Ivona.bigmir.net.