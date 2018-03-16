Названы самые опасные сочетания продуктов с молоком

К примеру, кофе только с добавлением молока, по словам диетологов, не дает тонизирующего эффекта, так как он просто нейтрализуется под воздействием молочного белка. Многих после такого напитка тянет в сон, пишет Medikforum.ru.

Так же не слишком удачным эксперты считают сочетание зеленого чая с молоком. Из-за добавления молока резко снижается антиоксидантное действие чая. Кроме того, это асширяет сосуды и меняет давление.

Блюда с морепродуктами и сливочным соусом, отметили специалисты, многим кажутся невероятно вкусными, - но такое сочетание может стать причиной проблем с желудком. В организме происходит передозировка протеинами. Это способно привести и к осложнениям в работе почек.

Практически то же самое относится и к блюдам вроде омлета с сыром. Сочетание молока с яйцами и сыром – это такой белковый удар, от которого пищеварению приходится долго восстанавливаться.