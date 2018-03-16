Специалисты рассказали о секретах лазерной эпиляции

Данную процедуру используют как в косметологических, так и в медицинских целях, например, для уничтожения вросших волосков или для снятия раздражения, появляющегося после бритья. Лазерная эпиляция разрушает волосяные фолликулы, но не затрагивает кожу, однако перед её применением следует проконсультироваться со специалистами и узнать о противопоказаниях в применении метода.

Продолжительность косметологической процедуры зависит от площади обрабатываемого участка. Например, удаление волос на ногах длится около 40 минут, а в области губ – примерно 2 минуты. Лазерная эпиляция практически лишена болезненных ощущений, так как проводится с использованием специальной системы охлаждения. После процедуры может наблюдаться незначительная гиперемия (покраснение) обрабатываемого участка тела, исчезающая через 20 минут. Эффект от проведения лазерной эпиляции длится до 60 дней, а для достижения максимального результата следует пройти 4-5 процедур.