пятница, 16 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
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  • Письмо читательницы: из-за парня у меня пропало желание заниматься сексом, а ведь мне всего 20 лет!

Письмо читательницы: из-за парня у меня пропало желание заниматься сексом, а ведь мне всего 20 лет!

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

20-летняя читательница Арина пишет, что ее перестал удовлетворять парень, да и вообще желание заниматься сексом пропало. Посоветуйте, что ей делать!

«С парнем встречаемся 5,5 лет, с 17 лет занимаемся сексом. Первые два года секс меня и его удовлетворял, все было просто прекрасно, но последний год секс стал просто отвратительным! Неудовлетворенность полнейшая! Причем, его все устраивает, а меня, конечно, нет, передает "Клео".

Я перестала получать удовольствие, прелюдия отсутствует, для парня секс стал просто пятиминутной фрикцией! Я чувствую себя бревном! Как будто попользовались! На этом фоне постоянные ссоры. Пыталась неоднократно с ним поговорить, что-то исправить, но все тщетно! Ничего не меняется. Желание заниматься сексом напрочь пропало! А ведь мне всего 20! Что делать – не знаю!»

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