Письмо читательницы: из-за парня у меня пропало желание заниматься сексом, а ведь мне всего 20 лет!

«С парнем встречаемся 5,5 лет, с 17 лет занимаемся сексом. Первые два года секс меня и его удовлетворял, все было просто прекрасно, но последний год секс стал просто отвратительным! Неудовлетворенность полнейшая! Причем, его все устраивает, а меня, конечно, нет, передает "Клео".