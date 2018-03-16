Письмо читательницы: из-за парня у меня пропало желание заниматься сексом, а ведь мне всего 20 лет!

20-летняя читательница Арина пишет, что ее перестал удовлетворять парень, да и вообще желание заниматься сексом пропало. Посоветуйте, что ей делать!
«С парнем встречаемся 5,5 лет, с 17 лет занимаемся сексом. Первые два года секс меня и его удовлетворял, все было просто прекрасно, но последний год секс стал просто отвратительным! Неудовлетворенность полнейшая! Причем, его все устраивает, а меня, конечно, нет, передает "Клео".
Я перестала получать удовольствие, прелюдия отсутствует, для парня секс стал просто пятиминутной фрикцией! Я чувствую себя бревном! Как будто попользовались! На этом фоне постоянные ссоры. Пыталась неоднократно с ним поговорить, что-то исправить, но все тщетно! Ничего не меняется. Желание заниматься сексом напрочь пропало! А ведь мне всего 20! Что делать – не знаю!»