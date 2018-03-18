Ученые выяснили, в каком возрасте женщины становятся самыми красивыми!

Британские и американские ученые всегда радуют нас всякими забавными исследованиями. На этот раз они решили вычислить средний возраст женщины, на который приходится расцвет красоты.
До недавних пор все утверждали, что представительницы прекрасного пола хорошеют к 30 годам, а далее понемногу красота начинает увядать. Но результаты нового исследования могут тебя удивить и порадовать одновременно.
Чтобы узнать, в каком же возрасте женщины самые привлекательные, американские ученые проанализировали возраст самых красивых женщин нашего времени. О результатах рассказывает «Так Просто!».
Лучший возраст женщины
Оказывается, современная бьюти-индустрия — это не просто выкачка денег, а действительно эффективные средства и процедуры, которые помогают надолго сохранить женскую красоту и молодость. Согласно исследованиям специалистов из Бостонского университета, еще 30–40 лет назад средний возраст самых красивых женщин был 33 года. Сейчас же эта цифра возросла — 38 лет.
Для того чтобы получить данные результаты, были исследованы женщины, попавшие в разные выпуски журнала People за последние 20 лет. Конечно, 38 лет — это средний возраст. Например, одними из самых красивых женщин признаны 59-летние Шерон Стоун и Мишель Пфайффер, а также 49-летняя Джулия Робертс.
Так что, дорогие женщины, не стоит бояться потерять красоту и женственность с годами и видеть в 20-летних девушках своих конкуренток. Ведь сейчас представительницы прекрасного пола только хорошеют с возрастом. Посмотри, например, на ведущих мировых моделей или даже на наших актрис. После 35 они стали выглядеть гораздо лучше!
Еще один интересный факт. В списке самых красивых женщин появляется всё больше чернокожих красоток — около 30%.
Не бывает некрасивых или старых женщин, бывают только те, которые еще не осознали своей красоты. Поделись интересным исследованием со своими друзьями в соцсетях!