Ученые выяснили, в каком возрасте женщины становятся самыми красивыми!

До недавних пор все утверждали, что представительницы прекрасного пола хорошеют к 30 годам, а далее понемногу красота начинает увядать. Но результаты нового исследования могут тебя удивить и порадовать одновременно.

Чтобы узнать, в каком же возрасте женщины самые привлекательные, американские ученые проанализировали возраст самых красивых женщин нашего времени. О результатах рассказывает «Так Просто!».

Лучший возраст женщины

Оказывается, современная бьюти-индустрия — это не просто выкачка денег, а действительно эффективные средства и процедуры, которые помогают надолго сохранить женскую красоту и молодость. Согласно исследованиям специалистов из Бостонского университета, еще 30–40 лет назад средний возраст самых красивых женщин был 33 года. Сейчас же эта цифра возросла — 38 лет.

Ани Лорак. ФОТО: Instagram

ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Для того чтобы получить данные результаты, были исследованы женщины, попавшие в разные выпуски журнала People за последние 20 лет. Конечно, 38 лет — это средний возраст. Например, одними из самых красивых женщин признаны 59-летние Шерон Стоун и Мишель Пфайффер, а также 49-летняя Джулия Робертс.

ФОТО: Erlend Štaub

Так что, дорогие женщины, не стоит бояться потерять красоту и женственность с годами и видеть в 20-летних девушках своих конкуренток. Ведь сейчас представительницы прекрасного пола только хорошеют с возрастом. Посмотри, например, на ведущих мировых моделей или даже на наших актрис. После 35 они стали выглядеть гораздо лучше!

ФОТО: Aurore Marechal/PA Wire/PA Images

Еще один интересный факт. В списке самых красивых женщин появляется всё больше чернокожих красоток — около 30%.

ФОТО: Instagram/Instagram