Определен самый простой способ сжечь калории

Прием умеренно горячей ванны позволяет потерять столько же калорий, как и 30-минутная прогулка, об этом исследователи рассказали в The Daily Mail. Согласно их вердикту, эффект более активного расходования жира достигается за счет повышения температуры тела во время процедуры, пишет Medikforum.ru.

В проекте участвовали 14 человек, которые принимали ванну с водой разной температуры и разное по продолжительности время. Участниками эксперимента были как женщины, так и мужчины.

Итог этих опытов оказался следующим. Оптимальным методом, как резюмировали ученые, стало 60-минутное принятие ванны с температурой воды примерно 40 градусов. Такая процедура позволила сжечь 130 калорий.

«Благодаря достаточно высокой температуре воды ванна улучшает процесс кровообращения, ускоряет циркуляцию крови, разгоняя кровь по сосудам. В результате клетки получают больше кислорода, улучшается кровоснабжение конечностей, - это особенно важно тем, у кого сидячая работа», - цитирует экспертов The Daily Mail.