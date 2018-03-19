Эксперты назвали наиболее сытные продукты для худеющих

Специалисты-диетологи рассказали, что именно надо включить в свой рацион, чтобы и сытно питаться, и не набрать лишние килограммы. Всем, кто следит за своей фигурой, эксперты рекомендую включить в свой рацион настоящий кладезь клетчатки - овсяную кашу. Она не только способствует активизации метаболизма и похудению, но еще и оздоровляет весь организм, снижая уровень холестерина, пишет Medikforum.ru.

Полезными и сытными, как и овсянка, являются нежирные сорта рыбы и мяса. Данные ингредиенты обогащают кровь жизненно необходимым белком, однако их следует употреблять в ограниченном количестве, так как продукция животного происхождения считается очень тяжелой: долго переваривается пищеварительным трактом и плохо усваивается.

Кроме названных, в перечень наиболее сытных и полезных продуктов специалисты внесли черный горький шоколад и куриные яйца. Включение их в рацион худеющих людей благоприятно отразится не только на фигуре, но и на иммунной системе и психическом здоровье. С насыщением желудка отлично справляются также творог и орехи, обеспечивающие организм ценными микроэлементами и витаминами.

Людям, следящим за своей фигурой, диетологи, как ни странно, советуют есть запеченный или сваренный «в мундире» картофель. Его необходимо употреблять отдельно от других продуктов без добавления жира. Картофель богат питательными веществами и за счет этого способен дать человеку ощущение сытости на долгий период.