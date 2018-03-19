Натали Ыннис выпустила новую весенне-летнюю коллекцию «Чувствуй, дыши, люби»

Коллекция «Чувствуй, дыши, люби» разделена на три части, каждая из которых наделена своим неповторимым смыслом.

Первая часть – «Чувствуй». Это призыв ко всем женщинам: просыпаясь, чувствуйте себя превосходно, даже если на то нет весомой причины. В любую погоду, в любой ситуации. Прислушивайтесь к себе, ощущайте себя. От настроения, от тонких вибраций зависит очень многое, и образ в том числе: только заглянув в себя, вы поймете, в чем будете выглядеть действительно органично и сможете в буквальном смысле покорять мир.

Вторая часть — о вдохновении. Каждую из нас вдохновляет свой уникальный источник, будь то кино, театр, лекции или другие вещи. Ежедневно в нашей жизни происходят разные события, и это своего рода подпитка, заряд, подталкивающий нас на новые свершения. Одежда — один из таких зарядов. «Дыши» — это и повседневные, и коктейльные, и действительно праздничные вечерние предметы гардероба на все случаи жизни.

Третья часть коллекции — «Люби». Ее формируют свадебные платья: очень простые, словно сотканные для нимф; летящие, романтичные, не сковывающие движения. В подвенечных нарядах много тюля, кружева, а в цветовой гамме лидируют нюдовые оттенки. Натали Ыннис обожает работать с кружевом и шелком, она превосходно чувствует эти максимально утонченные материалы. Именно поэтому коллекция состоит из легчайших, но при этом натуральных тканей — истинная женщина всегда должна быть в первую очередь женственной.

К тому же, по мнению дизайнера, одежда — очень важный источник приятных тактильных ощущений, и шелк (как классический, так и бархатный) в этом плане просто идеален. Цветовая палитра не менее эфемерная и изысканная: белый, пудровый, нюд, нежно-розовый, серо-голубой, бежевый и розово-коралловый оттенки говорят сами за себя. Некоторые образы разбавлены вкраплениями красного, фиолетового, бордового, лайма и фуксии, словно яркие, но четко выверенные вспышки. Коллекция подчеркивает жизнь женщины, а женщина, как известно, очень многогранна. Немалое внимание в коллекции уделено пальто: здесь и светло-серые модели с цветами на лацканах, и обожаемый многими кэмел, и вариации с флористическим принтом, и даже пальто без рукавов.