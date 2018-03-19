Натали Ыннис выпустила новую весенне-летнюю коллекцию «Чувствуй, дыши, люби»

16 марта в сердце Старого города состоялся показ коллекции Natali Õnnis под названием «Чувствуй, дыши, люби», посвященной весенне-летнему сезону 2018.
Коллекция «Чувствуй, дыши, люби» разделена на три части, каждая из которых наделена своим неповторимым смыслом.
Первая часть – «Чувствуй». Это призыв ко всем женщинам: просыпаясь, чувствуйте себя превосходно, даже если на то нет весомой причины. В любую погоду, в любой ситуации. Прислушивайтесь к себе, ощущайте себя. От настроения, от тонких вибраций зависит очень многое, и образ в том числе: только заглянув в себя, вы поймете, в чем будете выглядеть действительно органично и сможете в буквальном смысле покорять мир.
Вторая часть — о вдохновении. Каждую из нас вдохновляет свой уникальный источник, будь то кино, театр, лекции или другие вещи. Ежедневно в нашей жизни происходят разные события, и это своего рода подпитка, заряд, подталкивающий нас на новые свершения. Одежда — один из таких зарядов. «Дыши» — это и повседневные, и коктейльные, и действительно праздничные вечерние предметы гардероба на все случаи жизни.
Третья часть коллекции — «Люби». Ее формируют свадебные платья: очень простые, словно сотканные для нимф; летящие, романтичные, не сковывающие движения. В подвенечных нарядах много тюля, кружева, а в цветовой гамме лидируют нюдовые оттенки. Натали Ыннис обожает работать с кружевом и шелком, она превосходно чувствует эти максимально утонченные материалы. Именно поэтому коллекция состоит из легчайших, но при этом натуральных тканей — истинная женщина всегда должна быть в первую очередь женственной.
К тому же, по мнению дизайнера, одежда — очень важный источник приятных тактильных ощущений, и шелк (как классический, так и бархатный) в этом плане просто идеален. Цветовая палитра не менее эфемерная и изысканная: белый, пудровый, нюд, нежно-розовый, серо-голубой, бежевый и розово-коралловый оттенки говорят сами за себя. Некоторые образы разбавлены вкраплениями красного, фиолетового, бордового, лайма и фуксии, словно яркие, но четко выверенные вспышки. Коллекция подчеркивает жизнь женщины, а женщина, как известно, очень многогранна. Немалое внимание в коллекции уделено пальто: здесь и светло-серые модели с цветами на лацканах, и обожаемый многими кэмел, и вариации с флористическим принтом, и даже пальто без рукавов.
Не обделены вниманием и поклонницы аксессуаров. Так, в коллекцию «Чувствуй, дыши, люби» вошли изысканные платки с ручной росписью и имитация галстуков. К слову, Натали Ыннис предоставляет всем своим клиенткам уникальную возможность персонификации — вы можете заказать любую из понравившихся вам моделей в студии дизайнера (Рауа, 21, Таллинн), выбрав цвет ткани на свое усмотрение. Показ прошел при поддержке Mionetto Prosecco, Splat, Glow Make-up, De Sol Beauty, Dessert Time, Kurica Pomada, Malina Tordidid, Bloom Room, Just Fit.