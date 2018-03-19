Спорт помогает беременным рожать быстрее

Очередное исследование продемонстрировало, насколько полезными могут быть физические нагрузки во время беременности. Ученые из Мадрида наблюдали за 508 женщинами, начиная с третьего триместра. Половина из них уделяла тренировкам три дня в неделю, при этом продолжительность их нагрузок составляла один час. Вторая половина просто получала консультации акушеров. Женщины из первой группы практиковали упражнения для мышц таза, бег и тренировки с разным весом. Оказалось, что продолжительность их родов, в среднем, уменьшилась на 50 минут, по сравнению с женщинами из второй группы. Тем самым была установлена четкая связь между продолжительностью родов и регулярными физическими нагрузками, пишет Medikforum.ru.

Эксперты объясняют это тем фактом, что физически хорошо подготовленные женщины обладают более сильными мышцами, которые позволяют им эффективней тужиться во время родов. Возможно, результаты исследования вдохновят будущих мам чаще двигаться, поскольку сама идея того, что тренировки опасны для беременных, была опрокинута наукой длительное время тому назад. Теперь ученым хорошо известно о том, что тренировки предотвращают опасные для жизни осложнения, которые могут возникнуть во время родов.