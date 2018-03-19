31-летняя мать двоих детей: из-за ошибки врачей я осталась без рук, ног и мужа

Магдалена, мать девятилетней Паулины и семилетней Северины, узнала о третьей беременности в декабре 2014 года. Выкидыш несколько недель спустя принёс им с мужем много горя, но это было только началом мрачной цепи событий. Кровотечение не прекращалось, как и спазмы в животе. В больнице женщине лишь дали обезболивающее и лекарство от тошноты, передает Life.ru.

Она вернулась в больницу на Рождество. Тогда врачи, наконец, обнаружили внематочную беременность и провели операцию. Пока женщина восстанавливалась в отделении, у неё развилось местное малокровие, которое переросло в гангрену, ткани стали отмирать. Это случилось, потому что медперсонал не распознал симптомы сепсиса. Магдалена полгода ждала ампутации и терпела запах собственной разлагающейся плоти. Три раза в неделю она ездила на диализ.

Из-за трудностей, которые пришли вместе с инвалидностью, брак Роберта и Магдалены распался. Без поддержки мужа ей пришлось в одиночку заново учиться повседневным делам: расчёсывать волосы, есть, ходить и чистить зубы. Непривычная беспомощность, невозможность побегать с детьми и самостоятельно сделать дочке хвостик, стали для неё испытанием, как и принятие новой себя.

«С самого начала эта ситуация стала вызовом. Единственное, о чём я мечтаю, — достойные условия жизни и независимость. Приходится жить в постоянной боли. Тяжело выходить на улицу и видеть реакцию окружающих», - говорит она.

Руководство университетской больницы Лютона и Дандона извинилось за грубейшую ошибку персонала, которой можно было избежать. Но от этого изувеченной женщине не стало легче, и она обратилась в суд. Адвокат Дэвид Томас считает, что ошибка полностью изменила жизнь его клиентки в худшую сторону.