понедельник, 19 марта 2018 г.
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  • Девушка с редкой болезнью стала Instagram-сенсацией, показав свое голое тело

Девушка с редкой болезнью стала Instagram-сенсацией, показав свое голое тело

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ФОТО: Instagram

30-летняя Кармен Смит из Пасадены, Калифорния, всю свою жизнь терпит издевательства и испуганные взгляды из-за ее ног. Ее голени, лодыжки и сами ступни увеличились до гигантских размеров из-за развития лимфедемы еще в детстве. Многие годы девушка пыталась всячески скрыть свой недостаток, но с появлением любимого мужчины в жизни она приняла себя такой, какая она есть, сообщает Daily Mail.

Теперь девушка регулярно принимает участие в сексуальных фотосессиях, благодаря чему на нее подписалось в Instagram более 48 тыс. человек. Сама Кармен признается, что регулярно получает благодарности от женщин, которые также раньше стеснялись своего тела, пишет Life.ru.

«Будьте тем, кем вы хотите быть, и не зацикливайтесь на рамках общества. Различия делают нас красивыми. Я всего лишь человек, так что, конечно, у меня бывают плохие дни. Но девять раз из десяти я просыпаюсь со словами "Ты делаешь правильное дело"», - говорит она.

Кармен было три года, когда у нее появились первые признаки заболевания. Из-за проблем с лимфатическими узлами в ногах девочка была вынуждена ходить исключительно в сандалиях, так как только туда помещались ее ступни. Но с течением времени ее состояние ухудшалось.

Тем не менее Кармен смогла преодолеть себя и перестать стесняться. И все благодаря появлению в ее жизни любящего человека, который считает девушку невероятно красивой.

«То, как мой парень заставляет меня ощущать себя, — я хочу, чтобы каждая женщина могла испытать то же самое. Партнер, который дает вам силы и поощряет вас любить свое тело, меняет ваше отношение к себе. Для меня он — главное вдохновение», - считает Кармен.

A post shared by Carmen Rene (@eatthecaketoo) on

A post shared by Carmen Rene (@eatthecaketoo) on

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