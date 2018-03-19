Девушка с редкой болезнью стала Instagram-сенсацией, показав свое голое тело

Теперь девушка регулярно принимает участие в сексуальных фотосессиях, благодаря чему на нее подписалось в Instagram более 48 тыс. человек. Сама Кармен признается, что регулярно получает благодарности от женщин, которые также раньше стеснялись своего тела, пишет Life.ru.

«Будьте тем, кем вы хотите быть, и не зацикливайтесь на рамках общества. Различия делают нас красивыми. Я всего лишь человек, так что, конечно, у меня бывают плохие дни. Но девять раз из десяти я просыпаюсь со словами "Ты делаешь правильное дело"», - говорит она.

Кармен было три года, когда у нее появились первые признаки заболевания. Из-за проблем с лимфатическими узлами в ногах девочка была вынуждена ходить исключительно в сандалиях, так как только туда помещались ее ступни. Но с течением времени ее состояние ухудшалось.

Тем не менее Кармен смогла преодолеть себя и перестать стесняться. И все благодаря появлению в ее жизни любящего человека, который считает девушку невероятно красивой.

«То, как мой парень заставляет меня ощущать себя, — я хочу, чтобы каждая женщина могла испытать то же самое. Партнер, который дает вам силы и поощряет вас любить свое тело, меняет ваше отношение к себе. Для меня он — главное вдохновение», - считает Кармен.

A post shared by Carmen Rene (@eatthecaketoo) on Mar 14, 2018 at 9:43pm PDT