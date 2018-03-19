Ученые рассказали о десяти недооцененных признаках женской красоты, которые на самом деле привлекают мужчин

Кажется, что женская привлекательность очень субъективна: одним мужчинам нравятся пышки, другие любят очень худеньких женщин, а третьи и вовсе обращают внимание совершенно на другие критерии. Но ученые установили, что существует множество неочевидных признаков женской привлекательности, которые ценятся мужчинами неосознанно.
Исследования проводились группами ученых из разных стран и в разные годы. В общей сложности в них приняли участие тысячи мужчин и женщин.
AdMe.ru попытались собрать воедино данные, полученные исследователями, и выделить среди них основные, недооцененные самими женщинами признаки красоты, которые цепляют мужчин.
1. Голос и манера речи
Изначально ученые выяснили, что мужчины предпочитают, чтобы у женщины был более высокий и женственный голос. В качестве наиболее подходящего примера приводится голос Мэрилин Монро. Наименее привлекательным для мужчины является скрипучий голос, похожий на голос Ким Кардашян или Эллен Пейдж.
Это обусловлено тем, что женственные и высокие голоса ассоциируются с молодостью, а значит, и с привлекательностью. Скрипучий голос чаще бывает у женщин старшего возраста.
Еще одно более позднее исследование доказывает, что мужчины предпочитают, чтобы манера разговора женщины была близка по звучанию к их собственной. Имеется в виду то, как произносятся слова и отдельные буквы, темп речи и другие нюансы.
2. Рост
Наверное, ни для кого не секрет, что в большинстве случаев мужчины предпочитают женщин ниже себя. При этом чаще всего разница в росте бывает меньше 20 см.
Но существует большое число мужчин, рост которых ниже среднего. В то время как высокие мужчины пытаются увеличить разницу в росте с партнершей, отыскав миниатюрную девушку, низкие мужчины пытаются найти женщину одного с ними роста.
3. Возраст
Часто мы видим пары, в которых мужчина старше женщины. И кажется, будто таких большинство. Но есть очень яркие примеры, когда женщина в паре старше.
Ученые выяснили, что мужчины в возрасте до 20 и после 30 лет предпочитают в качестве сексуальных партнеров женщин в возрасте около 24–26 лет. Все потому, что именно в эти годы женщина имеет больше всего шансов стать мамой. И в этом случае совершенно неважно, задумывались ли мужчина и его избранница о продолжении рода. Все дело в том, что в нашем эволюционном прошлом мужчины, имеющие половые контакты с женщинами в возрасте 24–26 лет, имели больше детей, чем другие мужчины.
Мужчины же, которые выбирают женщин постарше после 30 лет, не вписываются в эту теорию. Вероятно, в таком случае следует искать психологические причины выбора. Или стоит осознать, что в любой ситуации учитывается явно не один критерий привлекательности.
4. Цвет глаз
В исследовании ученых из Университета Тромсё в Норвегии говорится, что голубоглазые мужчины предпочитают женщин с голубыми глазами. По мнению исследователей, это обусловлено тем, что цвет глаз будущего ребенка помогает определить, была ли избранница верна.
При этом кареглазые или зеленоглазые мужчины не отдают предпочтение голубоглазым женщинам.
Конечно, предпочтения голубоглазых парней кажутся логичными. Но на самом деле даже если оба родителя имеют голубые глаза, у них может родиться ребенок с карими глазами.
5. Косметика
В исследовании 2014 года говорится, что мужчины предпочитают женщин, которые умеренно пользуются косметикой. При этом выяснилось, что и сами женщины в большинстве случаев не очень любят ярко краситься, но считают, что «боевой раскрас» по душе мужчинам.
В результате выходит, что женщины красятся сильнее для мужчин, а мужчин это может лишь отталкивать. Так что берите на заметку и действуйте грамотно.
6. Соотношение талии и бедер
Доктор Кэри Фицджеральд, психолог из Университета Южной Каролины в Бофорте, со своими коллегами в ходе исследования пришел к выводу, что мужчины намного лучше запоминают личную информацию о женщинах, которые имеют «идеальное» соотношение между бедрами и талией. Именно таких женщин они считают более привлекательными.
Согласно исследованиям, идеальное соотношение талии и бедер составляет приблизительно 0,7. Оно высчитывается очень просто. Необходимо измерить талию, а затем проделать то же с самое с бедрами. После этого обхват талии делится на обхват бедер.
Модели Кейт Мосс и Келли Брук, актрисы Мэрилин Монро и Джессика Альба, несмотря на совершенно разные типы фигур, по мнению специалистов, имеют идеальное соотношение талии и бедер.
7. Лимбальные кольца
Если с цветом глаз все не так однозначно, то с лимбальным кольцом все понятнее.
Лимбальное кольцо — это темное кольцо вокруг радужной оболочки глаза. И ученые пришли к выводу, что широкое лимбальное кольцо привлекает мужчин сильнее. Возможно, это обусловлено тем, что наиболее широким такое кольцо бывает у молодых женщин. Но и зрелые женщины, сохранившие эту особенность, привлекают мужчин.
8. Цвет волос
Ученые из Франции провели исследование, в котором отследили, кого мужчины в ночных клубах чаще приглашают танцевать: блондинок, брюнеток или рыжих.
В результате было установлено, что блондинок мужчины приглашали на танец чаще всего. Второе место заняли брюнетки, а женщины с рыжим цветом волос оказались наименее привлекательны для мужчин.
Ученые считают, что, возможно, всему виной не сам цвет волос, а то, как он гармонирует с цветом кожи участниц эксперимента. Так, цвет кожи большинства рыжих женщин был самым непривлекательным из 8 цветов кожи, оцененных мужчинами в предыдущем эксперименте.
9. Длина ног
Клинический психолог Леон Ф. Зельцер изучил несколько научных исследований и множество форумов, чтобы разобраться в вопросе красоты женских ног. В итоге он установил, что мужчины предпочитают женщин с длинными ногами. И это заявление нисколько не противоречит пункту про невысокий рост, который так нравится мужскому полу.
Все дело в том, что мужчинам нравится, когда ноги женщины более длинные относительно ее тела. Выходит, не обязательно иметь «ноги от ушей», чтобы заинтересовать мужчину. Важно лишь то, как они составляют контраст с остальным телом.
10. Изгиб позвоночника
Изгиб позвоночника — еще один универсальный стандарт женской красоты, заложенный в мозг мужчин благодаря эволюции. В среднем угол между спиной и ягодицами должен составлять где-то 45,5°. Именно такая кривая выглядит наиболее привлекательной для мужчин.
Все дело в том, что именно такой угол позволял в прошлом и позволяет в настоящее время женщинам не страдать от жутких болей в пояснице во время беременности. Конечно, болезненные ощущения в позвоночнике проявляются у многих беременных девушек. Но сильнее всего им подвержены дамы с отклонениями от «нормы искривления».
Но не стоит забывать, что внешняя привлекательность не единственное, что ценится мужчинами в женщинах. Ведь есть и внутренняя красота. Мы твердо убеждены, что каждая женщина прекрасна по-своему. К тому же исследования говорят об определенной выборке мужчин, но, как всегда, остается множество исключений. Поэтому не загоняйте себя в рамки определенных представлений, а умело пользуйтесь своими преимуществами.