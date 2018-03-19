Ученые рассказали о десяти недооцененных признаках женской красоты, которые на самом деле привлекают мужчин

5. Косметика

В исследовании 2014 года говорится, что мужчины предпочитают женщин, которые умеренно пользуются косметикой. При этом выяснилось, что и сами женщины в большинстве случаев не очень любят ярко краситься, но считают, что «боевой раскрас» по душе мужчинам.

В результате выходит, что женщины красятся сильнее для мужчин, а мужчин это может лишь отталкивать. Так что берите на заметку и действуйте грамотно.

6. Соотношение талии и бедер

Доктор Кэри Фицджеральд, психолог из Университета Южной Каролины в Бофорте, со своими коллегами в ходе исследования пришел к выводу, что мужчины намного лучше запоминают личную информацию о женщинах, которые имеют «идеальное» соотношение между бедрами и талией. Именно таких женщин они считают более привлекательными.

Согласно исследованиям, идеальное соотношение талии и бедер составляет приблизительно 0,7. Оно высчитывается очень просто. Необходимо измерить талию, а затем проделать то же с самое с бедрами. После этого обхват талии делится на обхват бедер.

Модели Кейт Мосс и Келли Брук, актрисы Мэрилин Монро и Джессика Альба, несмотря на совершенно разные типы фигур, по мнению специалистов, имеют идеальное соотношение талии и бедер.

7. Лимбальные кольца

Если с цветом глаз все не так однозначно, то с лимбальным кольцом все понятнее.

Лимбальное кольцо — это темное кольцо вокруг радужной оболочки глаза. И ученые пришли к выводу, что широкое лимбальное кольцо привлекает мужчин сильнее. Возможно, это обусловлено тем, что наиболее широким такое кольцо бывает у молодых женщин. Но и зрелые женщины, сохранившие эту особенность, привлекают мужчин.

8. Цвет волос

Ученые из Франции провели исследование, в котором отследили, кого мужчины в ночных клубах чаще приглашают танцевать: блондинок, брюнеток или рыжих.

В результате было установлено, что блондинок мужчины приглашали на танец чаще всего. Второе место заняли брюнетки, а женщины с рыжим цветом волос оказались наименее привлекательны для мужчин.

Ученые считают, что, возможно, всему виной не сам цвет волос, а то, как он гармонирует с цветом кожи участниц эксперимента. Так, цвет кожи большинства рыжих женщин был самым непривлекательным из 8 цветов кожи, оцененных мужчинами в предыдущем эксперименте.

9. Длина ног

Клинический психолог Леон Ф. Зельцер изучил несколько научных исследований и множество форумов, чтобы разобраться в вопросе красоты женских ног. В итоге он установил, что мужчины предпочитают женщин с длинными ногами. И это заявление нисколько не противоречит пункту про невысокий рост, который так нравится мужскому полу.

Все дело в том, что мужчинам нравится, когда ноги женщины более длинные относительно ее тела. Выходит, не обязательно иметь «ноги от ушей», чтобы заинтересовать мужчину. Важно лишь то, как они составляют контраст с остальным телом.

10. Изгиб позвоночника

Изгиб позвоночника — еще один универсальный стандарт женской красоты, заложенный в мозг мужчин благодаря эволюции. В среднем угол между спиной и ягодицами должен составлять где-то 45,5°. Именно такая кривая выглядит наиболее привлекательной для мужчин.

Все дело в том, что именно такой угол позволял в прошлом и позволяет в настоящее время женщинам не страдать от жутких болей в пояснице во время беременности. Конечно, болезненные ощущения в позвоночнике проявляются у многих беременных девушек. Но сильнее всего им подвержены дамы с отклонениями от «нормы искривления».