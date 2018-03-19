Поездки на велосипеде сделают секс для женщин более приятным

Женщины должны чаще крутить педали, поскольку это полезно для их интимной жизни. Правительницы прекрасного пола, катающиеся на велосипедах, имеют более насыщенную сексуальную жизнь, но они также чаще сталкиваются с инфекциями мочеполовых путей, как показало исследование.
Чем больше километров женщина проезжает на велосипеде, тем более насыщенную и удовлетворительную сексуальную жизнь она ведёт. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Университета Калифорнии в Сан-Франциско. Оказалось, что представительницы прекрасного пола могут существенно повысить качество сексуальной жизни, не прибегая ни к каким пластическим операциям и другим расходам. Для достижения желаемого им нужно всего лишь чаще кататься на велосипедах. Однако велосипедный спорт для женщин не является стопроцентно безопасным для здоровья, поскольку многие велосипедистки сталкиваются с инфекциями мочевого пузыря и травмами тазовой области, пишет Medikforum.ru.
Новое исследование затронуло более 3 100 женщин. Оно должна снять опасения, появившиеся после проведения нескольких других небольших исследований, которые связали велосипедный спорт с дисфункциями в сексуальной жизни женщин и мочеполовыми проблемами. Ученые выяснили, что катающиеся на велосипедах женщины в реальности имеют более насыщенную и удовлетворительную сексуальную жизнь, по сравнению с теми своими ровесницами, которые предпочитают другие виды спорта. Что касается прочих аспектов их здоровья, то велосипедный спорт грозит повышенным риском инфекции мочеполовой системы, некоторыми травмами тазовой области и онемением гениталий, но лишь в краткосрочной перспективе.
Катание на велосипеде является отличным способом тренировки мышц ног, живота и даже ягодиц, но нужно следить за тем, чтобы велосипедные сиденья были с анатомической точки зрения оптимальными. Если сиденье подобрано правильно, то вес тела будет распространяться идеально при тренировках. Постоянные движения ногами при вождении велосипеда тренируют мышцы влагалища, что положительно сказывается на сексуальной жизни женщины.