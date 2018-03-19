Поездки на велосипеде сделают секс для женщин более приятным

Чем больше километров женщина проезжает на велосипеде, тем более насыщенную и удовлетворительную сексуальную жизнь она ведёт. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Университета Калифорнии в Сан-Франциско. Оказалось, что представительницы прекрасного пола могут существенно повысить качество сексуальной жизни, не прибегая ни к каким пластическим операциям и другим расходам. Для достижения желаемого им нужно всего лишь чаще кататься на велосипедах. Однако велосипедный спорт для женщин не является стопроцентно безопасным для здоровья, поскольку многие велосипедистки сталкиваются с инфекциями мочевого пузыря и травмами тазовой области, пишет Medikforum.ru.

Новое исследование затронуло более 3 100 женщин. Оно должна снять опасения, появившиеся после проведения нескольких других небольших исследований, которые связали велосипедный спорт с дисфункциями в сексуальной жизни женщин и мочеполовыми проблемами. Ученые выяснили, что катающиеся на велосипедах женщины в реальности имеют более насыщенную и удовлетворительную сексуальную жизнь, по сравнению с теми своими ровесницами, которые предпочитают другие виды спорта. Что касается прочих аспектов их здоровья, то велосипедный спорт грозит повышенным риском инфекции мочеполовой системы, некоторыми травмами тазовой области и онемением гениталий, но лишь в краткосрочной перспективе.