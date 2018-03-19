Мария Погребняк сама себе делает уколы красоты

В эфире программы «Звезды сошлись» женщина сказала, что всегда уделяла особенное внимание своей внешности. Особенно когда после рождения первого сына набрала лишние килограммы. Тогда в ее семье еще не было много денег, и она красила волосы и делала маски для лица и тела по видеоинструкциям с Youtube.

Мария сказала, что до сих пор сама осветляет волосы и даже делает себе биоревитализацию — мезотерапию, так называемые уколы красоты, пишет Soulpost.ru.

«Я до сих пор сама крашу волосы и даже делаю биоревитализацию. Я хожу в салоны. Но когда нужно сделать курс биоревитализации, а времени нет, то сама. Укладываю детей, потом мажу лицо, оно замерзает и делаю уколы».

Впрочем, Мария не скрывает, что делала пластику, в том числе и груди, ведь всех троих сыновей она кормила грудью.

Удивила зрителей Погребняк и тем, что сама убирает, готовит и ходит на рынок за продуктами — по крайней мере, так она сама сказала.