Мария Погребняк сама себе делает уколы красоты

29-летняя жена известного футболиста, мать троих сыновей Мария Погребняк рассказала о том, что самостоятельно занимается как ведением домашнего хозяйства, так и уходом за собой.
В эфире программы «Звезды сошлись» женщина сказала, что всегда уделяла особенное внимание своей внешности. Особенно когда после рождения первого сына набрала лишние килограммы. Тогда в ее семье еще не было много денег, и она красила волосы и делала маски для лица и тела по видеоинструкциям с Youtube.
Мария сказала, что до сих пор сама осветляет волосы и даже делает себе биоревитализацию — мезотерапию, так называемые уколы красоты, пишет Soulpost.ru.
«Я до сих пор сама крашу волосы и даже делаю биоревитализацию. Я хожу в салоны. Но когда нужно сделать курс биоревитализации, а времени нет, то сама. Укладываю детей, потом мажу лицо, оно замерзает и делаю уколы».
Впрочем, Мария не скрывает, что делала пластику, в том числе и груди, ведь всех троих сыновей она кормила грудью.
Удивила зрителей Погребняк и тем, что сама убирает, готовит и ходит на рынок за продуктами — по крайней мере, так она сама сказала.
«Я прекрасно справляюсь сама. Мы просыпаемся в 7 утра, я собираю детей в школу – все трое сыновей уже школьники, — и время до 5 вечера я посвящаю себе, дому. За это время можно многое успеть. Мне нравится готовить. Когда я была беременна первым сыном, звонила бабушке и спрашивала, как варить борщ. У меня муж категорически против, чтобы кто-то другой готовил еду».