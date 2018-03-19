понедельник, 19 марта 2018 г.
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Мария Погребняк сама себе делает уколы красоты

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ФОТО: Instagram

29-летняя жена известного футболиста, мать троих сыновей Мария Погребняк рассказала о том, что самостоятельно занимается как ведением домашнего хозяйства, так и уходом за собой.

В эфире программы «Звезды сошлись» женщина сказала, что всегда уделяла особенное внимание своей внешности. Особенно когда после рождения первого сына набрала лишние килограммы. Тогда в ее семье еще не было много денег, и она красила волосы и делала маски для лица и тела по видеоинструкциям с Youtube.

Мария сказала, что до сих пор сама осветляет волосы и даже делает себе биоревитализацию — мезотерапию, так называемые уколы красоты, пишет Soulpost.ru.

«Я до сих пор сама крашу волосы и даже делаю биоревитализацию. Я хожу в салоны. Но когда нужно сделать курс биоревитализации, а времени нет, то сама. Укладываю детей, потом мажу лицо, оно замерзает и делаю уколы».

Впрочем, Мария не скрывает, что делала пластику, в том числе и груди, ведь всех троих сыновей она кормила грудью.

Удивила зрителей Погребняк и тем, что сама убирает, готовит и ходит на рынок за продуктами — по крайней мере, так она сама сказала.

«Я прекрасно справляюсь сама. Мы просыпаемся в 7 утра, я собираю детей в школу – все трое сыновей уже школьники, — и время до 5 вечера я посвящаю себе, дому. За это время можно многое успеть. Мне нравится готовить. Когда я была беременна первым сыном, звонила бабушке и спрашивала, как варить борщ. У меня муж категорически против, чтобы кто-то другой готовил еду».

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