Материнство приравнивается к двум с половиной работам на полный день — исследование

В опросе 2000 матерей детей в возрасте от 5 до 12 лет выяснилось, что в среднем мать выполняет родительские обязанности с 06:23 и до 20:13 каждый день, пишет Soulpost.ru.

Это означает 14-часовую рабочую смену семь дней в неделю, что значительно превышает часы любой «нормальной» работы.

Кроме того, выяснилось, что в среднем матери удается выделить всего один час и семь минут для себя ежедневно.

Исследование также показало, что 40% матерей считают, что их жизнь состоит из бесконечного списка дел.

Когда матерей попросили назвать предметы, которые помогают им поддерживать силы в воспитании детей, они упомянули о кофе, небольшом количестве сна, игрушках и iPad.

Это не первое исследование, которое выявило масштабы трудозатрат матерей.

Исследование 2013 года, проведенное оптической компанией Jul_Eye, показало, что обычный список дел матери включает 26 задач, например, приготовление еды, стирка и другие ежедневные дела.