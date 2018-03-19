понедельник, 19 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Мамочки
  • Материнство приравнивается к двум с половиной работам на полный день — исследование

Материнство приравнивается к двум с половиной работам на полный день — исследование

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мать с дорчерью. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Замена подгузников, укачивание ребенка и поддержка его личной гигиены – нелегкая работа. Уход за детьми предполагает полную занятость и приравнивается к двум с половиной работам. Недавнее исследование установило, что время, затрачиваемое матерями на родительские задачи, эквивалентно 98-часовой рабочей неделе.

В опросе 2000 матерей детей в возрасте от 5 до 12 лет выяснилось, что в среднем мать выполняет родительские обязанности с 06:23 и до 20:13 каждый день, пишет Soulpost.ru.

Это означает 14-часовую рабочую смену семь дней в неделю, что значительно превышает часы любой «нормальной» работы.

Кроме того, выяснилось, что в среднем матери удается выделить всего один час и семь минут для себя ежедневно.

Исследование также показало, что 40% матерей считают, что их жизнь состоит из бесконечного списка дел.

Когда матерей попросили назвать предметы, которые помогают им поддерживать силы в воспитании детей, они упомянули о кофе, небольшом количестве сна, игрушках и iPad.

Это не первое исследование, которое выявило масштабы трудозатрат матерей.

Исследование 2013 года, проведенное оптической компанией Jul_Eye, показало, что обычный список дел матери включает 26 задач, например, приготовление еды, стирка и другие ежедневные дела.

Говорят, что быть матерью — величайшая работа в мире … очевидно, она и самая сложная.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ