понедельник, 19 марта 2018 г.
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Юлия Ковальчук рассказала, как пришла в форму после родов

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Юлия Ковальчук.

ФОТО: Vitaliy Belousov/Sputnik

После того как Юлия Ковальчук опубликовала в Сети фото в купальнике всего после пяти месяцев после родов, многие поклонники пришли в замешательство и не поверили, что певица так быстро пришла в форму. Артистку обвинили в том, что она злоупотребляет фотошопом и публикует старые фотографии. Многие подписчики вспомнили, что видели они такой же купальник на Юлии год назад.

На самом деле секрет Ковальчук заключается в другом: певица уже много лет следит за питанием и занимается спортом, поэтому вернуться в форму после родов ей было гораздо проще. Что она и подтвердила. Юля рассказала, как ей удалось достичь фантастических результатов по формированию безупречной фигуры за такой короткий срок, пишет Deti.mail.ru.

«Ну, во-первых, купальник тот же, что и был до беременности, потому что я вообще взяла его на всякий случай и не собиралась в феврале загорать. А, во-вторых, никаких там фотошопов нет, и в форму я начала приводить себя сразу после рождения! Не фанатично! Но по чуть-чуть каждый день», – сообщила певица.

«Сначала правильно дышала, чтобы кожа на животике начала восстанавливаться, а когда стало можно – качала пресс. Практически каждый день. Много ходила, в том числе с малышкой на руках, и до сих пор считаю, что кое-что ещё нужно подтянуть!» - говорит звезда.

Напомним, Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков впервые стали родителями в октябре 2017 года. У пары родилась дочка, фото которой артисты показали буквально через несколько дней после ее появления на свет.

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