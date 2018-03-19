Юлия Ковальчук рассказала, как пришла в форму после родов

На самом деле секрет Ковальчук заключается в другом: певица уже много лет следит за питанием и занимается спортом, поэтому вернуться в форму после родов ей было гораздо проще. Что она и подтвердила. Юля рассказала, как ей удалось достичь фантастических результатов по формированию безупречной фигуры за такой короткий срок, пишет Deti.mail.ru.

«Ну, во-первых, купальник тот же, что и был до беременности, потому что я вообще взяла его на всякий случай и не собиралась в феврале загорать. А, во-вторых, никаких там фотошопов нет, и в форму я начала приводить себя сразу после рождения! Не фанатично! Но по чуть-чуть каждый день», – сообщила певица.

«Сначала правильно дышала, чтобы кожа на животике начала восстанавливаться, а когда стало можно – качала пресс. Практически каждый день. Много ходила, в том числе с малышкой на руках, и до сих пор считаю, что кое-что ещё нужно подтянуть!» - говорит звезда.