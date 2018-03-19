Десять заблуждений о женском здоровье, которые могут привести к плачевным последствиям

AdMe.ru собрал распространенные мифы о женском здоровье и их опровержения. Посмотрите, есть ли у вас пробелы в знаниях о женском организме и что делать, чтобы избежать возможных осложнений.

Миф № 1. Противозачаточные таблетки не оказывают побочных эффектов

Многие считают, что оральные контрацептивы — это легкий способ забыть о нежелательной беременности. Но организм женщины подвергается насильственным изменениям, которые не останутся незамеченными. Не назначайте препараты сами себе, начитавшись хороших отзывов на форумах. Самые частые побочные эффекты, которые могут вас настигнуть: нарушения цикла, тошнота, головная боль, перепады настроения. Они могут появиться в начале приема таблеток или присутствовать постоянно. Помните об осложнениях, при которых нужно незамедлительно показаться доктору: потеря чувств, повышение давления и уровня сахара, обмороки.

Миф № 2. Нельзя забеременеть во время и сразу после курса приема противозачаточных

Многие девушки действительно не могут забеременеть несколько месяцев, после того как прекращают принимать оральные контрацептивы. Но исследование 2009 года показывает, что около 20 % испытуемых женщин (а их было почти 60 тыс.) смогли забеременеть спустя месяц после отказа от таблеток.

Кроме этого, есть маленький риск нежелательной беременности, даже если вы принимаете таблетки: в среднем 2–3 женщины из 100 сообщают о беременности во время курса приема противозачаточных. Причина может быть в неправильно подобранных препаратах, поэтому обязательно консультируйтесь с врачом и следите за изменениями.

Миф № 3. Все инфекции из-за плохой гигиены

Половые органы женщины имеют особую среду: там должны выживать хорошие бактерии и погибать плохие. Если кислотность, или pH, выше или ниже нормы, плохим бактериям легче размножаться. Это приводит к инфекциям, зуду, раздражению, неприятному запаху. Мыла и гели для душа могут нарушить естественный pH, поэтому инфекция может появиться из-за чрезмерной гигиены. Выбирайте средства с нейтральным pH или используйте просто теплую воду. Не делайте никаких спринцеваний без рекомендации врача.

Миф № 4. Выкидыши — это редкость

К сожалению, исследования говорят об обратном: в среднем 17 % беременностей заканчиваются выкидышем. Поэтому уделяйте особое внимание своему здоровью, когда вы ждете ребенка.

Миф № 5. С менструальной болью ничего нельзя сделать, только терпеть

По статистике, 59 % женщин испытывают сильные боли во время менструации. 20 % опрошенных сообщили, что боль мешает им работать и вообще выходить из дома в эти дни. Существует несколько советов, которые помогают уменьшить боль. Исследования подтвердили, что теплые компрессы на живот, исключение алкоголя и кофе и постельный режим действительно помогают справиться с болью.

По некоторым подсчетам, около 10 % женщин страдают эндометриозом — заболеванием, при котором клетки матки распространяются на другие органы, вызывая спазмы. Если вы валитесь с ног от боли в эти дни, не думайте, что это нормальное состояние, а обратитесь к врачу за назначением грамотного лечения.