Перемены на кухне помогут похудеть

«Ваше поведение всегда определяется двумя вещами — тем, что вы делаете сознательно, и тем, что вы делаете автоматически. Предпочтения в еде по большей части относятся ко второму. Например, в супермаркете все выстроено таким образом, чтобы побудить вас купить как можно больше продуктов. У себя дома вы можете следовать обратной схеме и с помощью небольших изменений на кухне начать питаться правильно», — пояснила в интервью The Daily Mail психолог, специалист по пищевому поведению Лора МакГоуэн (Laura McGowan) из Королевского университета Белфаста (Великобритания), сообщает Health.mail.ru.

Вот несколько простых советов, следуя которым вы перестанете переедать:

Храните полезную еду на видном месте, а вредную убирайте подальше. Так, фрукты и овощи оставляйте на столе, а, например, кусок торта заворачивайте в фольгу и прячьте поглубже в холодильник. Чем чаще неполезная еда будет попадаться вам на глаза, тем труднее вам будет устоять. Если же вы ее не видите, то, есть надежда, что и не вспомните о ней.

Если вы случайно приготовили слишком много еды на ужин, то сразу отправьте все лишнее в холодильник. Зная, что в кастрюле или на сковородке на плите еще есть свежая теплая еда, вы, скорее всего, захотите добавки.

Вместо того чтобы покупать овощи, которые нужно мыть и чистить, лучше покупайте те, с которыми не нужно возиться. Тогда вы будете есть их чаще.

Попробуйте покупать продукты онлайн. Как пояснила представитель Британской ассоциации диетологов Мириам Муллард (Miriam Mullard), закупаясь в интернете, люди чаще выбирают менее жирные и калорийные продукты. Также они, как правило, заранее составляют план покупок, что благотворно влияет на рацион.

Если вы наметили себе какую-то цель, например, три раза сходить в спортзал на следующей неделе, напишите об этом на стикере и приклейте его к холодильнику. Подробно опишите, куда и когда вы пойдете, какие упражнения будете делать. Это поможет воплотить свое намерение и не испортить позитивную тенденцию к похудению.

Ешьте с маленьких тарелок, причем чем меньше их размер, тем лучше. И еще один простой лайфхак: выбирайте посуду, цвет которой контрастен цвету еды. По словам специалиста по питанию из Корнеллского университета Брайана Уонсинка (Brian Wansink), когда рис подают на белой тарелке, люди съедают на 20% больше, чем в случае, если посуда темного цвета. «Светлую еду лучше подавать на темной тарелке, а темную — на светлой, это поможет меньше съесть», — заключает он.