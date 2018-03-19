Названы главные правила питания для женщин разного возраста

В любом возрасте сбалансированное питание является залогом здоровья и нормальной жизнедеятельности. Однако с годами в организме женщины происходят разнообразные изменения, вследствие нагрузок на работе, гормональных перестроек в период беременности и при менопаузе, поэтому определенные микроэлементы становятся более важными для ее общего состояния, из-за чего следует пересмотреть приоритеты в рационе. Диетологи рассказали, как следует питаться женщинам в разном возрасте, пишет Medikforum.ru.

30-летние дамы особенно активны – семья и дети, карьера, социальная жизнь, требующие огромных энергетических затрат, поэтому женщинам необходим полноценный сон и сбалансированная диета. В этом возрасте следует больше употреблять овощей, зелени, бобовых, полезных жиров и железосодержащих продуктов, но минимизировать присутствие в рационе углеводов. Беременным необходимо насытить организм фолиевой кислотой, укрепляющей иммунитет, и витамином D.

После 40 лет большинство дам страдает от проблем с давлением, у многих наблюдается увеличение веса. В таком возрасте женщины должны следить за потреблением соли, сахара и углеводов. 40-летним рекомендуют включить в рацион овес, сладкий картофель, яркие овощи и фрукты, зеленый чай.

В 50 лет очень важно следить за состоянием костей, поэтому необходимо отдать предпочтение богатым кальцием, бором, магнием, витаминами D и K продуктам. Для поддержания здоровья мышц следует употреблять белок, а обеспечить нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта помогут зеленые овощи, прибиотики.