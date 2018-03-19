Шесть полезных советов, которые помогут сбросить лишний вес

1. Ставьте реалистичные задачи и поощряйте себя

Может быть, вы хотите похудеть на 20 килограммов, но чтобы оставаться достаточно мотивированной, лучше сказать себе «я сброшу 2 килограмма к концу следующего месяца». Так вы не будете нервничать и злиться, если этого не произойдет, но и приятно удивитесь, если потеряете эти 2 кг намного раньше. Обязательно после достижения цели вознаграждайте себя – новый яркий топ для фитнеса или поход на массаж станут отличным подарком. И да, едой себя не нужно вознаграждать, пишет Хочу.

2. Составляйте список покупок

Об этом пункте вы уже слышали, когда мы писали о том, как перейти на правильное питание. В случае с похудением действует тот же принцип: чтобы избежать покупки неполезных и ненужных вам продуктов, нужно перед еженедельным походом в супермаркет составлять список покупок. Выделите пол часа воскресного утра для того, чтобы расписать все блюда и перекусы, которые вы будете употреблять на протяжении следующих 7 дней и распишите продукты, которые для. Придерживайтесь недельного плана и вы увидите, что качество употребляемой вами пищи улучшится в разы.

3. Не пропускайте завтраки

Мы уже писали, почему нельзя пропускать завтраки. Если вам кажется, что пропустить завтрак – это хороший способ потерять вес, спешим вас расстроить: завтрак разгоняет метаболизм. А это, в свою очередь, помогает потерять лишний вес. Выбирайте продукты с высоким содержанием белка, чтобы уменьшить тягу к сладкому на протяжении всего дня. Также убедитесь, что ваша еда содержит достаточное количество клетчатки – цельнозерновая каша отлична в этом плане.

4. Сделайте клетчатку вашим лучшим другом

Вы можете сокращать количество калорий, уменьшать размеры порций, но все равно оставаться наедине с чувством голода. Перекусывайте низкокалорийными продуктами, богатыми клетчаткой. Авокадо, малина, груша, бобы, брокколи артишок и т.д. помогут потерять вес и хорошо утоляют чувство голода.

5. Выделяйте время для приемов пищи

Признайтесь, вы тоже постоянно ужинаете у телевизора или за завтраком проверяете Facebook и листаете ленту Instagram? Это говорит только о том, что вы не обращаете внимание на то, сколько съедаете и не контролируете процесс приема пищи в целом. Лучший способ уменьшить количество употребляемых калорий – исключить все отвлекающие вас факторы и сосредоточиться на употребляемой пище. Попробуйте насладиться и почувствовать настоящий вкус приготовленных блюд.

6. Планируйте перекусы