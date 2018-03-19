Шесть полезных советов, которые помогут сбросить лишний вес

Случалось ли так, что вы собрались похудеть, но не знаете, с чего начать и как это сделать правильно? Следуйте нашим полезным советам по здоровому питанию, и вы гарантировано начнете успешно избавляться от лишнего веса. Ниже – шесть советов, которые действительно работают!
1. Ставьте реалистичные задачи и поощряйте себя
Может быть, вы хотите похудеть на 20 килограммов, но чтобы оставаться достаточно мотивированной, лучше сказать себе «я сброшу 2 килограмма к концу следующего месяца». Так вы не будете нервничать и злиться, если этого не произойдет, но и приятно удивитесь, если потеряете эти 2 кг намного раньше. Обязательно после достижения цели вознаграждайте себя – новый яркий топ для фитнеса или поход на массаж станут отличным подарком. И да, едой себя не нужно вознаграждать, пишет Хочу.
2. Составляйте список покупок
Об этом пункте вы уже слышали, когда мы писали о том, как перейти на правильное питание. В случае с похудением действует тот же принцип: чтобы избежать покупки неполезных и ненужных вам продуктов, нужно перед еженедельным походом в супермаркет составлять список покупок. Выделите пол часа воскресного утра для того, чтобы расписать все блюда и перекусы, которые вы будете употреблять на протяжении следующих 7 дней и распишите продукты, которые для. Придерживайтесь недельного плана и вы увидите, что качество употребляемой вами пищи улучшится в разы.
3. Не пропускайте завтраки
Мы уже писали, почему нельзя пропускать завтраки. Если вам кажется, что пропустить завтрак – это хороший способ потерять вес, спешим вас расстроить: завтрак разгоняет метаболизм. А это, в свою очередь, помогает потерять лишний вес. Выбирайте продукты с высоким содержанием белка, чтобы уменьшить тягу к сладкому на протяжении всего дня. Также убедитесь, что ваша еда содержит достаточное количество клетчатки – цельнозерновая каша отлична в этом плане.
4. Сделайте клетчатку вашим лучшим другом
Вы можете сокращать количество калорий, уменьшать размеры порций, но все равно оставаться наедине с чувством голода. Перекусывайте низкокалорийными продуктами, богатыми клетчаткой. Авокадо, малина, груша, бобы, брокколи артишок и т.д. помогут потерять вес и хорошо утоляют чувство голода.
5. Выделяйте время для приемов пищи
Признайтесь, вы тоже постоянно ужинаете у телевизора или за завтраком проверяете Facebook и листаете ленту Instagram? Это говорит только о том, что вы не обращаете внимание на то, сколько съедаете и не контролируете процесс приема пищи в целом. Лучший способ уменьшить количество употребляемых калорий – исключить все отвлекающие вас факторы и сосредоточиться на употребляемой пище. Попробуйте насладиться и почувствовать настоящий вкус приготовленных блюд.
6. Планируйте перекусы
Перекусы нужно устраивать между основными приемами пищи. Они должны составлять не более 150 калорий. Также можете перекусить горстью орехов, нарезанными овощами или фруктами. Готовьте их заранее и держите рядом с вашим рабочим местом или в холодильнике на самой видной полке. Гарантируем, когда проголодаетесь, вы с большей вероятностью потянетесь за полезной едой, а не за очередной пачкой чипсов или печенья.