Три эффективных скраба для кожи рук

Хотя бы 1-2 раза в неделю косметологи рекомендуют делать специальные очищающие скрабы для рук. Домашние скрабы для рук способны не только отшелушить омертвелый слой кожи, но и вернуть коже упругость, мягкость и ухоженность, пишет Ivona.bigmir.net.

Увлажняющий оливковый скраб.

Смешайте 1,5 ч.л. сахара с небольшим количеством оливкового масла. В смесь добавьте 2-3 капли эфирного масла гвоздики или лимона. Смешайте ингредиенты на ладони, массируйте этим скрабом руки 3-5 мин. Далее ополосните руки теплой водой.

Кремово-сахарный скраб для очищения.

Выдавите на ладонь крем для рук и добавьте в него 1 ч.л. сахара, хорошо перемешайте. Далее нанесите смесь на руки и массируйте ее 2-3 мин. Затем смой теплой водой.

Питательный скраб.