понедельник, 19 марта 2018 г.
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Три эффективных скраба для кожи рук

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ФОТО: Scanpix

Правильный и тщательных уход ежедневно должен осуществляться не только с кожей лица, шей, но и с кожей рук. Ведь наши руки, особенно в межсезонье, нуждаются в правильном очищении, увлажнении и питании.

Хотя бы 1-2 раза в неделю косметологи рекомендуют делать специальные очищающие скрабы для рук. Домашние скрабы для рук способны не только отшелушить омертвелый слой кожи, но и вернуть коже упругость, мягкость и ухоженность, пишет Ivona.bigmir.net.

Увлажняющий оливковый скраб.

Смешайте 1,5 ч.л. сахара с небольшим количеством оливкового масла. В смесь добавьте 2-3 капли эфирного масла гвоздики или лимона.  Смешайте ингредиенты на ладони, массируйте этим скрабом руки 3-5 мин. Далее ополосните руки теплой водой.

Кремово-сахарный скраб для очищения.

Выдавите на ладонь крем для рук и добавьте в него 1 ч.л. сахара, хорошо перемешайте. Далее нанесите смесь на руки и массируйте ее 2-3 мин. Затем смой теплой водой.

Питательный скраб.

Соедините 1 ст.л. меда с 1 ч.л. овсяной муки и 1 желтком. Полученную маску втирайте в кожу рук, можно оставить на ночь, надев специальные хлопчатобумажные перчатки.

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