Как правильно пить кофе, чтобы не навредить своему здоровью

Однако пить много кофе действительно вредно для здоровья. И это уже давно не секрет. Однако, отказаться от кофе достаточно сложно. И в социальных сетях набирают популярность своеобразны флешмобы из серии — "как я провела месяц без кофе" и другие пугающие вызовы, пишет Хочу.

Так, все мы знаем, что чистый кофе ускоряет метаболизм и бодрит, но в тоже время влияет на сердечно-сосудистую систему и вымывает кальций из организма. Вот важные и хитрые способы, которые помогут тебе пить кофе без вреда для здоровья.

Пей без сахара

Все мы знаем, что от сахара нет никакой пользы, кроме вкуса. К тому же, одна чайная ложка сахара добавляет напитку без калорий (а в чистом кофе содержится максимум одна калория) еще 30 килокалорий, которые остаются на наших бедрах и избавиться от них очень сложно. Если ты все же не можешь пить несладкий кофе, то обрати внимание на натуральные подсластители — корица, сироп, мед. От них напиток станет только интереснее.

Забудь про сливки

Разбавлять кофе молочными продуктами не советуют многие бариста так как это влияет на свойства самого кофейного напитка. Но если добавлять в твой эспрессо сливки или натуральное молоко, то получается совсем плохо. Дело в том, что молочные продукты животного происхождения банально не перевариваются организмом. Используй молоко природного происхождения, если ты любишь кофе с молоком — соевое, кокосовое, миндальное, банановое молоко.

Ограничь себя

Конечно, многие кофеманы считают, что кофе много не бывает. Но выпивать много чашек кофе в день — очень вредно для здоровья. Это влияет и на сосудистую систему, и на обмен веществ, и на наше моральное состояние — банально, если ты выпьешь за час несколько чашек кофе, то ты будешь чувствовать тревогу, нервы будут на пределе.

Для каждого норма кофе в день своя, но средняя безвредная доза кофе для всех — три чашки кофе в день.

Как понять, что с кофе нужно заканчивать

Не секрет, что кофейная зависимость существует. Черный бодрящий напиток считается одним из очень легких наркотических продуктов, которые влияют на нашу нервную систему. Так, если ты чувствуешь тревожность, беспокойство, тошноту, раздражительность, учащенное сердцебиение и даже расстройство желудка — кофе в твоем организме уже слишком много. Нужно остановиться.