Врачи определили лучшее средство для быстрого сброса веса

Датские диетологи, опираясь на данные своего исследования, рассказали, как правильно питаться, чтобы избавиться от лишнего веса. Лучшим «питательным» методом похудения они назвали белковые блюда – благодаря их употреблению нормализуются биологические механизмы аппетита и сытости, что в итоге и обеспечивает эффект похудения, пишет Medikforum.ru.

В эксперименте специалистов участвовали 50 человек. Половина из них употребляли продукты, в составе которых содержались высокие уровни белка и клетчатка, другая половина питалась исключительно белком. В итоге оказалось, что сочетание белка и клетчатки обеспечивало людям самое продолжительное чувство сытости и лучше всего защищало от вспышек неконтролируемого голода.