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  • Врачи определили лучшее средство для быстрого сброса веса

Врачи определили лучшее средство для быстрого сброса веса

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Лишний вес

ФОТО: Scanpix

Ученые из Университета Копенгагена дали ответ на мучающий многих людей вопрос: «Что бы такое съесть, чтобы похудеть?».

Датские диетологи, опираясь на данные своего исследования, рассказали, как правильно питаться, чтобы избавиться от лишнего веса. Лучшим «питательным» методом похудения они назвали белковые блюда – благодаря их употреблению нормализуются биологические механизмы аппетита и сытости, что в итоге и обеспечивает эффект похудения, пишет Medikforum.ru.

В эксперименте специалистов участвовали 50 человек. Половина из них употребляли продукты, в составе которых содержались высокие уровни белка и клетчатка, другая половина питалась исключительно белком. В итоге оказалось, что сочетание белка и клетчатки обеспечивало людям самое продолжительное чувство сытости и лучше всего защищало от вспышек неконтролируемого голода.

По словам исследователей, худеющим нужно обратить особое внимание стоит уделить бобовым культурам – это оптимальный вариант сочетания белка и клетчатки.

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