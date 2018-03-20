Мужчинам тоже можно пить противозачаточные таблетки

Новое лекарство содержит в себе тестостерон и прогестин, - так же, как и противозачаточные для женщин, Экспериментальное противозачаточное принимали мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. Они пили контрацептив в нескольких видах – в таблетках с дозировкой 100 миллиграммов, 200 миллиграммов и 400 миллиграммов, а также в виде масла и в виде содержащегося в капсулах порошка, пишет Medikforum.ru.

Эксперимент длился 28 дней. Он показал, что прием контрацептива в дозах 400 миллиграммов возымел эффект. В организме мужчин снизился гормонов, участвующих в производстве сперматозоидов. Также у добровольцев было зафиксировано снижение уровня холестерина в крови, из минусов – небольшая прибавка в весе.

Когда противозачаточные для мужчин появятся в продаже, пока неизвестно. Новый препарат протестируют еще в следующих клинических испытаниях.