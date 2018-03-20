Как реанимировать засохшую тушь

1.Тушь можно развести репейным маслом. Этот совет, настоящая находка, так как помимо того, что тушь вновь станет нужной консистенции, репейное масло укрепит реснички и поспособствует росту новых, более сильных волосков. Чтобы развести тушь маслом необходимо капнуть небольшое количество масла на кончик кисточки и прокрутить ее внутри флакона с тушью. Данные действия повторяют несколько раз, пока тушь не станет жидкой, пишет Medikforum.ru.

2. Вернуть прежние свойства туши для ресниц можно с помощью средства для снятия макияжа. Именно это средство может эффективно размягчить засохшую тушь, так как его прямое назначение это растворять средства для макияжа. Достаточно нанести средство на горлышко флакона, и провернуть кисть внутри.