Ковры в квартире могут быть провокаторами рака

Проведенное ими исследование показало, что и определили, что в коврах могут «прятаться» химические компоненты, способные вызывать рост опухолей и развитие заболеваний эндокринной и репродуктивной систем в организме человека. По данным проведенной экспертизы, таких опасных для здоровья соединений ученые насчитали почти 60 – это в том числе тяжелые металлы и канцерогены, пишет Medikforum.ru.

«Красители и пигменты, которые используются при производстве ковров, могут содержать в себе свинец, кадмий, ртуть. Их используют еще и как катализаторы, создавая синтетические подложки для ковров», - сообщили исследователи.

Кроме того, в составе ковров и ковровых покрытий могут содержаться и другие химические добавки – например, с целью антигрибковой защиты или для обеспечения водоотталкивающих свойств изделий. Авторы исследования отметили, что большая часть из используемых для производства ковров веществ не проверялась на влияние на организм человека.

«Эти химические компоненты после вдыхания, проглатывания и контакта с кожным покровом могут дать знать о себе лишь через много лет», - предостерегли ученые.