Ковры в квартире могут быть провокаторами рака

Ковры и ковровые покрытия нередко содержат в себе токсичные вещества, способствующие развитию заболеваний, включая онкологические. С предостережением об этом выступили специалисты, работающие в Союзе общественного здравоохранения Европы.
Проведенное ими исследование показало, что и определили, что в коврах могут «прятаться» химические компоненты, способные вызывать рост опухолей и развитие заболеваний эндокринной и репродуктивной систем в организме человека. По данным проведенной экспертизы, таких опасных для здоровья соединений ученые насчитали почти 60 – это в том числе тяжелые металлы и канцерогены, пишет Medikforum.ru.
«Красители и пигменты, которые используются при производстве ковров, могут содержать в себе свинец, кадмий, ртуть. Их используют еще и как катализаторы, создавая синтетические подложки для ковров», - сообщили исследователи.
Кроме того, в составе ковров и ковровых покрытий могут содержаться и другие химические добавки – например, с целью антигрибковой защиты или для обеспечения водоотталкивающих свойств изделий. Авторы исследования отметили, что большая часть из используемых для производства ковров веществ не проверялась на влияние на организм человека.
«Эти химические компоненты после вдыхания, проглатывания и контакта с кожным покровом могут дать знать о себе лишь через много лет», - предостерегли ученые.
Ранее ученые, занимавшиеся исследованием факторов рака в среде существования людей, указывали на том, что толчком к развитие онкологических заболеваний может быть излучение радона - инертного газа без цвета и запаха, являющегося продуктом распада природного урана. Источником радона, по словам специалистов, могут быть кирпич и бетон, из которых сделаны дома людей, а также земля под строениями.