Мать рассказала, как ее сыновья уже год живут без сахара

Пари было заключено 1 января 2017 года. Сыновья жительницы Сиднея (Австралия) Эммы Уилсон, 11-летний Байрон и 9-летний Джессе, заявили, что готовы весь год не есть ничего сладкого, и если они сдержат свое обещание, мать выплатит каждому по 200 долларов, пишет The Daily Mail.

По словам Эммы, она согласилась, будучи в полной уверенности, что мальчишки не продержатся и недели. Но Байрон и Джессе не просто выиграли пари, они решили продолжить свою диету, полностью исключающую продукты, в которых содержится более двух граммов сахара, пишет Deti.mail.ru.

Вместе со старшими мальчиками от сладкого пришлось отказаться всей семье, включая младшего сына, 4-летнего Билли. Эмма срочно научилась готовить томатный соус, который так любят ее сыновья, — оказалось, что в покупном очень много сахара. Отсутствуют в рационе Уилсонов не только конфеты, торты, мороженое и пирожные, но и мед, различные джемы и сиропы. Пришлось отказаться от готовых йогуртов, хлопьев, мюсли и многого другого. Из сладкого дети едят только свежие фрукты.

Эмма говорит, что только сейчас осознала, в каком «сахарном» мире мы живем. «Когда начинаешь смотреть на состав магазинных продуктов, обнаруживаешь, что сахар есть просто везде. И найти продукт, в котором его меньше двух граммов, невероятно трудно», – говорит Эмма.

По ее словам, хотя сначала было непросто, но потом мальчики привыкли и теперь говорят, что их и не тянет к сладкому. За прошедший «год без сахара» к лучшему изменилось и поведение Байрона и Джессе – они стали более спокойными, уравновешенными, усидчивыми.