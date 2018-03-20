Если мужчина больше не любит

Чтобы повлиять на ход развития событий, очень важно вовремя выявить и тщательно проанализировать признаки того, что ваш избранник не испытывает больше тех чувств, которые были в начале отношений. Вообще, исход подобных ситуаций зависит, как правило, от женщины. Ниже написаны признаки того, что мужчина вас разлюбил, пишет Sex-news.ru.

Его звонки все реже и реже «беспокоят» ваш телефон.

Раньше он звонил на ваш мобильный с поводом и без, писал «бесконечные» смски, а теперь ваш телефон – молчун. Да, это действительно – повод призадуматься. В последнее время вы не ссорились? Это означает, что его чувства начали затухать...

Выход: худшее — это постоянно звонить самой и утомлять его расспросами. Лучше всего попробуйте стать менее доступной, но не имитируйте полное безразличие к его персоне. Отыщите ту самую золотую середину.

Его критика в ваш адрес стала нормой.

Вы точно знаете, что такое поведение не для него, тогда это очередной сигнал тревоги и повод к решительным действиям.

Выход: анализируйте все, что он произносит. А может он говорит все справедливо? Если да, то подумайте, как и что изменить в своих действия. Ну а если его критика беспочвенна, то решите, готовы ли вы это терпеть и дальше?

Ваши занятия любовью происходят все реже и реже.

Причины могут быть различны: усталость после работы, проблемы со здоровьем, однообразие в сексе.... Все это может привести к поискам других ощущений на стороне.

Выход: устройте любимому мужчине сюрприз: сделайте ему эротический массаж, наденьте нечто сексуальное... В конце-концов, удивите его!

Иными словами – в его будущих планах ваша персона не фигурирует.

Выход: если раньше все свободное время вы проводили только вместе, а сейчас он не включает вас в свое расписание, то, скорее всего, он устал и просто хочет побыть один. А может, вы его очень сильно контролируете, запрещая видеться с друзьями? Не исключен вариант и с «новой» другой... Поговорите с ним откровенно и выясните причины его поведения.

Слушайте свои чувства.