Если мужчина больше не любит

Многие женщины со всего мира (в какой-то определенный момент) задаются таким вопросом – «Как понять, что мужчина больше не любит меня?». Для начала надо четко определить – разлюбил ли он вас или просто отдалился, но в любом случае мужчина может уйти от вас. Не стоит зацикливаться на своих обидах, сейчас надо разобраться в адекватных причинах случившейся ситуации.
Чтобы повлиять на ход развития событий, очень важно вовремя выявить и тщательно проанализировать признаки того, что ваш избранник не испытывает больше тех чувств, которые были в начале отношений. Вообще, исход подобных ситуаций зависит, как правило, от женщины. Ниже написаны признаки того, что мужчина вас разлюбил, пишет Sex-news.ru.
Его звонки все реже и реже «беспокоят» ваш телефон.
Раньше он звонил на ваш мобильный с поводом и без, писал «бесконечные» смски, а теперь ваш телефон – молчун. Да, это действительно – повод призадуматься. В последнее время вы не ссорились? Это означает, что его чувства начали затухать...
Выход: худшее — это постоянно звонить самой и утомлять его расспросами. Лучше всего попробуйте стать менее доступной, но не имитируйте полное безразличие к его персоне. Отыщите ту самую золотую середину.
Его критика в ваш адрес стала нормой.
Вы точно знаете, что такое поведение не для него, тогда это очередной сигнал тревоги и повод к решительным действиям.
Выход: анализируйте все, что он произносит. А может он говорит все справедливо? Если да, то подумайте, как и что изменить в своих действия. Ну а если его критика беспочвенна, то решите, готовы ли вы это терпеть и дальше?
Ваши занятия любовью происходят все реже и реже.
Причины могут быть различны: усталость после работы, проблемы со здоровьем, однообразие в сексе.... Все это может привести к поискам других ощущений на стороне.
Выход: устройте любимому мужчине сюрприз: сделайте ему эротический массаж, наденьте нечто сексуальное... В конце-концов, удивите его!
Иными словами – в его будущих планах ваша персона не фигурирует.
Выход: если раньше все свободное время вы проводили только вместе, а сейчас он не включает вас в свое расписание, то, скорее всего, он устал и просто хочет побыть один. А может, вы его очень сильно контролируете, запрещая видеться с друзьями? Не исключен вариант и с «новой» другой... Поговорите с ним откровенно и выясните причины его поведения.
Слушайте свои чувства.
Сердце не обманешь, и никакие пошаговые советы тут в полной мере не помогут. Порой интуиция бывает лучшим советчиком. Поэтому, если вы чувствуете, что в ваших отношениях идет «что-то не так», то, наверное, так и есть. Ответ скрывается в глазах вашего мужчины...