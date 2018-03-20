Косметолог открыла особые нюансы ухода за лицом

Российский врач-дерматокосметолог Ольга Марушкина рассказала в интервью порталу о том, что, прежде всего кожу лица важно правильно очищать. В течение дня на ней оседает множество микрочастиц, вдобавок к этому функционируют сальные железы, выделяющие сало, - лицо должно освобождаться от маски, которая в итоге на нем образуется, пишет Rus.tvnet.lv.

По мнению врача, очищение лица обязательно должно включать в себя умывание - полноценно очистить кожу только с помощью лосьона невозможно. В то же время специалист отметила, что лицо лучше все-таки не умывать водой из-под крана, хлорированной и содержащей в себе много других химических примесей. Такое умывание точно не подойдет для нежной, чувствительной кожи – при данном типе кожи нужно использовать кипяченую воду.

«Температура воды должна быть приятной для кожи. Ни в коем случае не следует умываться очень горячей водой. Если у вас нет склонности к расширению сосудов на лице, можно попробовать контрастное умывание - попеременно холодной и теплой водой. Завершайте такую процедуру всегда прохладным обливанием», - поделилась рекомендацией врач-дерматокосметолог.

Ольга Марушкина посоветовала не пользоваться полотенцами. По ее словам, после умывания лицо достаточно аккуратно промокнуть ватным диском, смоченным в тонике.

Использование спиртосодержащих средств а также салициловой кислоты для обработки кожи не поможет сделать ее более здоровой и чистой - наоборот, они способствуют обезвоживанию, что стимулирует активность сальных желез, увеличивая жирность и лоснящийся блеск кожи.

Также эксперт предостерегла от слишком раннего использования кремов против морщин. Такие средства не стоит применять раньше 30 лет. В противном случае через некоторое время, когда действительно станут актуальными меры против старения, кожа не будет реагировать на подходящую косметику - придется применять более сильные средства и процедуры.