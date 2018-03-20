Вот что ты почувствуешь рядом с правильным мужчиной — не соглашайся на меньшее

1. Ты будешь радоваться его ответам, а не переживать из-за них.

С правильным мужчиной ты не будешь сомневаться, ответит он на твое сообщение или нет, услышишь ли ты снова от него что-то — он не заставит тебя ждать. Он последователен, и даже если иногда бывает очень занят, он говорит тебе об этом, потому что он хорошо воспитан, и ты ему важна, пишет Soulpost.ru.

2. Тебе спокойно рядом с ним.

Когда хороший мужчина качественно проводит с тобой время, ты чувствуешь себя спокойно рядом с ним с самого начала, потому что нет никаких игр. Он не оставляет тебя гадать, что он думает: он общается с тобой как взрослый человек. Когда он с тобой, ты чувствуешь себя единственной и думаешь, почему ты раньше соглашалась на меньшее, чем такое отношение.

3. Ты чувствуешь, что он тебя ценит за твои старания.

Когда ты делаешь что-то для него, это не остается незамеченным. Он не принимает тебя как должное, он не ожидает, что ты будешь из кожи вон лезть, чтобы делать его счастливым. Он ценит то, что ты делаешь для него, он всегда старается отвечать взаимностью, чтобы ты понимала, что он тоже о тебе заботится.

4. Ты чувствуешь его любовь, даже без слов.

Хорошему мужчине не нужно говорить, что он тебя любит, потому что ты уже знаешь это по тому, как он с тобой обращается (хотя он не боится и сказать это вслух). Ты знаешь это, потому что он остается рядом, он уделяет тебе внимание и относится как к самой невероятной женщине в мире.

5. Ты чувствуешь себя в безопасности.

Нет ничего хуже, чем встречаться с парнем, который заставляет тебя постоянно гадать, что же будет дальше. Если ты важна для мужчины, он захочет, чтобы ты это знала, чтобы ты никуда не ушла. Ты будешь чувствовать его отношение и знать, что на этот раз можно быть уверенной.

6. Ты чувствуешь нежность и никаких панических атак.