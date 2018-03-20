Семь неочевидных признаков, которые выдают возраст

7. Уши

Это далеко не первое, что бросается в глаза, однако мочка уха и козелок (выступающий хрящик на стыке уха и головы) с годами теряют свою эластичность. Особенно подвержены изменениям уши женщин, любящих носить большие, увесистые серьги, пишет Adme.ru.

Как предотвратить?

Главную опасность для мочки уха представляют как раз украшения. Нужно по возможности их избегать. Даже небольшие гвоздики необходимо снимать перед сном. Еще одна полезная привычка — регулярно увлажнять и питать уши кремом, массируя их. Так кожа дольше останется эластичной.

6. Шея

Многие женщины, осуществляя ежедневный уход за лицом, незаслуженно оставляют без внимания область шеи. И хотя существуют косметические средства, способные продлить молодость этой части тела, они дают лишь временный эффект: поскольку на шее отсутствует жировая прослойка, кожа в этой зоне с возрастом сильно провисает.

Как предотвратить?

Даже при первых признаках увядания можно постараться «повернуть время вспять». Но лучше предупреждать такое состояние кожи. Для этого нужно не забывать о тщательном уходе: очищении, увлажнении и питании. Но главный залог успеха — укрепляющая гимнастика.

5. Лоб

Попытки избавиться от морщин на лбу приводят к другой «улике», разоблачающей возраст: после воздействия филлеров и ботокса подкожный жировой слой на лбу атрофируется, в результате лоб теряет былой объем и выглядит неестественно плоским.

Как предотвратить?

Здесь ваша задача — не доводить до применения ботокса. В этом не будет необходимости, если делать профилактику появления морщин, разглаживать едва заметные «отметки» при помощи кремов и масок, а также делать специальные упражнения.

4. Брови

В молодости брови задорно вздернуты вверх. Но с возрастом надбровные дуги начинают «сползать» вниз, расстояние между глазами и бровями становится значительно меньше, а выражение лица — более суровым.

Как предотвратить?

Не стоит дожидаться, пока ваш взгляд станет мрачным от времени. Когда перемены станут бросаться в глаза, исправить положение сможет только перманентный макияж или подтяжка при помощи ботокса. Избежать этого можно, регулярно выполняя зарядку.

3. Губы

Губной желобок, известный также как фильтрум, — весьма привлекательная часть лица, делающая губы более выразительными. Со временем кожа в этой области разглаживается, в связи с чем лицо теряет свою изюминку.

Как предотвратить?

Сохранить ярко выраженный фильтрум не так сложно: достаточно уделять всего 5 минут в день тренировке мышц губ.

2. Руки

Как и шея, кисти рук лишены подкожной жировой клетчатки, а потому они покрываются предательскими складками даже раньше, чем явные признаки старения атакуют лицо. Усиливают неэстетичный вид просвечивающие вены на тыльной стороне кисти.

Как предотвратить?

К сожалению, скорректировать этот недостаток внешности практически невозможно. Выход — как можно дольше не допускать его появления. Чтобы кисти рук дольше оставались молодыми и подтянутыми, не забывайте регулярно питать и увлажнять их. Не пренебрегайте перчатками во время готовки, уборки и прочих подобных домашних хлопот. А чтобы долгие годы не стесняться носить одежду с коротким рукавом, возьмите на вооружение 10-минутную тренировку для рук.

1. Контур лица

С возрастом пропадает тонус кожи в области щек, они провисают, и в результате нарушается линия нижней челюсти и подбородка.

Как предотвратить?