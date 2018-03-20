вторник, 20 марта 2018 г.
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Женщины с ожирением чаще производят на свет детей с аутизмом

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Имеющие широкие талии женщины чаще производят на свет детей с аутизмом. К такому выводу пришли ученые из Northwestern University в Чикаго.

Наличие аномально широкой талии у женщины до начала беременности увеличивает вероятность того, что она произведет на свет ребенка с аутизмом. Хотя предыдущие исследования не находили никакой связи между ожирением женщины и аутизмом у ее будущих детей, каждая подобная работа использовала индекс массы тела в качестве первичной оценки веса женщины. Однако этот показатель не отделяет жир от мышечной массы. Теперь американские исследователи решили прибегнуть к измерению объёма талии, что позволило установить четкую связь между ожирением у молодых женщин и аутизмом у детей, которых они производят на свет через некоторое время, пишет Medikforum.ru.

Результаты этого исследования стали еще одним доказательством того, что вспышка эпидемия ожирения в разных странах мира приводит и к увеличению диагностированных случаев аутизма. Следовательно, данное расстройство развития имеет какое-то отношение к воспалительным процессам в организме женщин с ожирением. Кроме того, нынешнее исследование является ещё одним поводом для того, чтобы сосредоточиться на борьбе с ожирением среди молодых женщин. Особенно актуально это для Америки, которая ставят рекорды по смертям женщин во время родов из-за разного рода дефектов сердца, вызванных ожирением.

В целом, ученые установили, что будущие мамы, чей объем талий превышает 80 см до начала беременности, на 65% чаще рожают детей с аутизмом, по сравнению с теми женщинами, у которых объем талии меньше. Следовательно, имеются множественные факторы, влияющие на аутизм, как генетические, так и внешние.

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