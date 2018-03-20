Как убрать второй подбородок: лучшие упражнения в домашних условиях

Первое, на что стоит обратить внимание - это на пищу, которую ты употребляешь. Попробуй сесть на щадящую диету, снизь количество употребляемого сахара и соли. Не менее эффективно действуют на второй подбородок и упражнения, которые легко повторить в домашних условиях, пишет Lady.tochka.net.

Встань ровно, положи пальцы рук на плечи и, давя ими с силой вниз, тяни подбородок вверх. Начиная упражнение, сделай вдох, после чего задержи шею в вытянутом положении на 10 секунд, и затем на выдохе опусти вниз и расслабь. Данное упражнение повтори 3-5 раз.

Делай легкие похлопывающие упражнения. Тыльной стороной ладони слегка похлопывай подбородок, не слишком сильно, но ощутимо в течение 5-8 минут.

Лучшие способы, как убрать второй подбородок в домашних условиях

Запрокинь голову назад, широко открой рот — так, чтобы почувствовать сильное напряжение под челюстью. В течение 20 секунд находись в таком положении, после чего очень медленно закрывай рот. Повтори 2-3 раза.