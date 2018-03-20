Основы ухода за кожей век в домашних условиях

Косметологи рассказали, что начинать ухаживать за кожей глаз нужно вовремя, а именно с 25 лет. В этом возрасте достаточно профилактического ухода. Лучше всего в летний период подойдут гели для контура глаз, которые уменьшают синяки, устраняют отеки, увлажняют кожу. Зимой или при сухой коже необходимо использовать легкие, увлажняющие кремы. Стоит подбирать крем не только соответствуя возрасту, но и состоянию кожи, пишет Medikforum.ru.

Уход должен быть ежедневным. Умываться лучше прохладной водой. При снятии косметики не стоит сильно тереть глаза и оттягивать кожу.

Неправильное нанесение крема чревато появлением отеков, мешков и морщин под глазами. Главным правилом в уходе за кожей век является увлажнение только орбитальной косточки, а не подвижного века. При нанесении в непосредственной близости ресничному краю, крем распределяется в радиусе 1 см и, попадая на слизистую, может вызвать раздражение и аллергическую реакцию. В случае появления покраснения, слезотечения стоит отказаться от данного средства. Также, необходимо обратить внимание на то, что крем наносится по массажным линиям круговыми движениями, от внешнего уголка глаз к внутреннему. Кожа вокруг глаз склонна к повышенному удержанию воды, поэтому важно количество крема, оптимально наносить объем размером со спичечную головку. Ночной крем для глаз рекомендуется наносить за час до сна, в противном случае вы рискуете получить отеки под глазами.